Арина Соболенко пробилась в финал турнира в Линце

В завтрашнем решающем поединке Арина Соболенко встретится с бельгийкой Элизе Мертенс (21), которая является ее партнершей по парному разряду. В полуфинале бельгийская теннисистка обыграла в трехсетовом поединке россиянку Екатерину Александрову (33) — 2:7, 6:1, 7:5.

До этого на турнире в Линце Арина Соболенко поочередно победила итальянскую теннисистку Ясмин Паолини (94), швейцарку Штефани Фегеле (124) и представительницу Франции Осеан Доден (115). Для Соболенко предстоящий финал будет 12-м на профессиональных турнирах под эгидой WTA. В ее активе семь титулов, последний из которых был завоеван 25 октября этого года в чешской Остраве.