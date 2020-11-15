Двойной удар: Рублев и Медведев начинают борьбу на итоговом турнире ATP

Как обычно, восемь сильнейших теннисистов планеты по итогам года оспорят титул, Россию представят впервые Андрей Рублев и второй год кряду Даниил Медведев.

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Без Федерера

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не выступит на турнире в Лондоне, поскольку продолжает восстановление после операции на колене. 20-кратный победитель турниров Большого шлема занимает 5-е место в рейтинге ATP. Благодаря его отказу на итоговом турнире впервые в карьере выступит Диего Шварцман, который стал восьмым аргентинцем в истории турнира.

К числу главных фаворитов стоит отнести Новака Джоковича, Доминика Тима и Даниила Медведева. Серб заранее гарантировал себе первое место по итогам года и рассчитывает выиграть шестой итоговый турнир ATP. Тим в сентябре выиграл первый «Мэйджор» в карьере, победив на Открытом чемпионате США. Австриец имел время для того, чтобы восстановиться от повреждения лодыжки и перезарядить батарейки. Медведев не оставил своим соперникам шансов на последнем в году турнире серии «Мастерс» в Париже и находится в прекрасной игровой форме.

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Медведев против Джоковича

В группе «Токио 1970» встретятся лидер мирового рейтинга Джокович, Медведев (Россия, 4), Александр Зверев (Германия, 7) и Шварцман (Аргентина, 9). В квартете «Лондон 2020» сыграют Рафаэль Надаль (Испания, 2), Тим (Австрия, 3), Стефанос Циципас (Греция, 6) и Рублев (Россия, 8).

Судя по всему, в «японской» группе борьбу за выход поведут серб, россиянин и немец, а в «британской» явного фаворита нет. Дело в том, что Надаль традиционно неудачно выступает в Лондоне. В полуфинал имеют реальные шансы пробиться любые два теннисиста, при этом покрытие более всего подходит Рублеву и Тиму.

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«Ровная восьмерка»

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон сказал РИА Новости, что впервые за последние годы состав участников итогового очень ровный по уровню мастерства.

«Еще никогда не было такой ровной восьмерки, как сегодня, — отметил он. — С одной стороны, играют такие ушлые ребята как Джокович и Надаль, которые прошли огни и воду. А с другой, в борьбу вступают молодые ребята, например, Медведев и другие. И по классу они сейчас находятся почти на одном уровне. А мотивация у молодежи очень высока. Терять им нечего и у них, пока Джокович и Надаль не ушли на заслуженный отдых, есть возможность приподнять планку своих побед. И победить может любой из восьмерки».

«Все решит мотивация, — добавил эксперт. — У кого она будет сильнее, у Джоковича и Надаля, которые будут защищать свои позиции, или у молодых ребят, которые могут им предложить игру на более высоких скоростях. Кстати, мне очень не хватает (швейцарца) Роджера Федерера, взявшего перерыв. Сегодня очень большая ценность заключается в том, что в строю по-прежнему находятся Джокович и Надаль. Чем дольше они будут в игре, тем острее будет борьба за утверждение на Олимпе. И это очень здорово».

Финал ATP будет увлекательным и по той причине, что в восьмерке никто ни на кого не похож. В игре ребят нет штампов и в этом заключается театральность того, что мы вскоре увидим. И непонятно, как пойдет игра в каждом матче. Владимир Камельзон Заслуженный тренер России

Собеседник агентства подчеркнул, что соревнование также привлекательно и неординарностью манеры игры каждого из участников. «Турнир будет очень интересным и надо подождать матчей первого тура, — считает Камельзон. — Посмотрим, как они пройдут и тогда можно будет оценить, в какой форме находится каждый из теннисистов. И с какой мотивацией кто подошел к турниру. Финал ATP будет увлекательным и по той причине, что в восьмерке никто ни на кого не похож. В игре ребят нет штампов и в этом заключается театральность того, что мы вскоре увидим. И непонятно, как пойдет игра в каждом матче».

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Тарпищев верит в россиян

Россия — единственная страна, которая будет представлена на итоговом турнире двумя теннисистами. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сказал РИА Новости, что оба игрока готовы дать бой соперникам.

«Радует победа Даниила перед итоговым турниром. За время пандемии парижский “Мастерс” — это первый турнир, где Даниил показал, что практически восстановился, нервная система его уже восстановилась, мы увидели качественные матчи в его исполнении во Франции. Медведев сыграл очень ровно с позиции психики в Париже, без перепадов. Медведев стал играть чище и стабильнее, чем ранее в 2020 году», — сказал Тарпищев по телефону.