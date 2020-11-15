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14:43 (мск), источник: ТАСС

Рублев заявил, что ему нечего терять в игре против Надаля на Итоговом турнире ATP

ТАСС, 15 ноября. Россиянин Андрей Рублев заявил, что в очном поединке против испанца Рафаэля Надаля на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) ему нечего терять, так как Надаль является одним из лучших игроков в истории тенниса. Комментарий Рублева приводит пресс-служба АТР.

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Источник: РИА "Новости"

23-летний россиянин впервые в своей карьере сумел пробиться на Итоговый турнир АТР. «Я впервые на турнире, где сыграют все лучшие и, конечно же, нервничаю. Это нормально, потому что все мы люди. Это то, ради чего мы играем и ради чего работаем», — признался теннисист.

Соперниками Рублева по группе станут испанец Рафаэль Надаль (занимает второе место в рейтинге ATP), австриец Доминик Тим (3) и действующий победитель турнира грек Стефанос Циципас (6). «Надаль — один из лучших игроков в истории тенниса, поэтому мне нечего терять. Я выйду на корт, чтобы получить удовольствие. Все давление будет оказано на него, и, в конечном итоге, посмотрим, что будет», — сказал Рублев.

Также на турнире в Лондоне сыграет 24-летний Даниил Медведев. Двое россиян сыграют на турнире во второй раз в истории — в 2000 году это достижение покорилось Евгению Кафельникову и Марату Сафину.

Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP, в активе российского теннисиста семь титулов под эгидой организации, он трижды доходил до четвертьфинала турниров серии Большого шлема, дважды — в этом сезоне. Надаль является победителем 86 турниров АТР. Также 34-летний игрок делит со швейцарцем Роджером Федерером первое место по количеству побед на турнирах серии Большого шлема (20). Матч между Рублевым и Надалем пройдет в воскресенье и начнется в 23:00 мск.

Итоговый турнир пройдет с 15 по 22 ноября в Лондоне.

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