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21:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Арина Соболенко: Очень счастлива, что заканчиваю сезон с титулом

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы в финале турнира WTA в Линце (Австрия) над бельгийкой Элисе Мертенс.

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Источник: AFP 2020

«Потрясающая неделя. Элисе, ты играла очень хорошо. Мне было очень непросто. Надеюсь, в будущем мы сыграем ещё не в одном финале.

Конечно, хотела бы поблагодарить свою команду. Надеюсь, вместе мы выиграем ещё много титулов. Спасибо всем организаторам, кто трудился над тем, чтобы соревнования смогли состояться. Сейчас действительно очень непростой период. Это была невероятная неделя. Я очень счастлива, что заканчиваю сезон с титулом. Всем большое спасибо», — сказала Арина на церемонии награждения.

Для Соболенко это уже третий титул в сезоне и восьмой в карьере. Кроме того, Арина впервые заканчивает сезон в топ-10.

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