Рублев на Итоговом турнире года уступил Надалю
Российский теннисист Андрей Рублев в матче Итогового турнира уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 3:6, 4:6.
Российский теннисист Андрей Рублев в матче Итогового турнира уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 3:6, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Россиянин сделал 9 эйсов и совершил одну двойную ошибку, испанец дважды подал навылет и не сделал ни одной двойной ошибки.
После этого матча Надаль делит первое место в группе B с австрийцем Домиником Тимом, Рублев и грек Стефанос Циципас имеют по одному поражению.