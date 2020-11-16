Рублев на Итоговом турнире года уступил Надалю

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Россиянин сделал 9 эйсов и совершил одну двойную ошибку, испанец дважды подал навылет и не сделал ни одной двойной ошибки.

После этого матча Надаль делит первое место в группе B с австрийцем Домиником Тимом, Рублев и грек Стефанос Циципас имеют по одному поражению.