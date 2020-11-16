Белоруска Арина Соболенко обогнала Серену Уильямс и вошла в первую десятку рейтинга WTA

В воскресенье 22-летняя Соболенко выиграла турнир в австрийском Линце. Благодаря победе Соболенко поднялась с 11-й строчки на 10-ю, обогнав 23-кратную победительницу турниров серии Большого шлема американку Серену Уильямс. Наивысшую позицию в рейтинге Соболенко занимала в феврале 2019 года — девятое место.
Больше изменений в топ-10 рейтинга не произошло. Лидирующую позицию сохранила австралийка Эшли Барти, на втором месте идет румынка Симона Халеп, третье место занимает японка Наоми Осака.
Лучшей из россиянок остается Екатерина Александрова (33-е место).
Рейтинг WTA от 16 ноября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8 717 очков;.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7 255;.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5 780;.
4 (4). София Кенин (США) — 5 760;.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5 260;.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5 205;.
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4 555;.
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4 516;.
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4 505;.
10 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 220…
11 (10). Серена Уильямс (США) — 4 080…
33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1 775…
36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 631…
38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1 630…
46 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 453…
60 (60). Анна Блинкова (Россия) — 1 114…
71 (70). Дарья Касаткина (Россия) — 985…
93 (95). Варвара Грачева (Россия) — 798…
100 (99). Анастасия Потапова (Россия) — 759.