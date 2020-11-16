Белоруска Арина Соболенко обогнала Серену Уильямс и вошла в первую десятку рейтинга WTA

В воскресенье 22-летняя Соболенко выиграла турнир в австрийском Линце. Благодаря победе Соболенко поднялась с 11-й строчки на 10-ю, обогнав 23-кратную победительницу турниров серии Большого шлема американку Серену Уильямс. Наивысшую позицию в рейтинге Соболенко занимала в феврале 2019 года — девятое место.