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09:42 (мск), источник: ТАСС

Белоруска Арина Соболенко обогнала Серену Уильямс и вошла в первую десятку рейтинга WTA

ТАСС, 16 ноября. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вернулась в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник.

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Источник: Reuters

В воскресенье 22-летняя Соболенко выиграла турнир в австрийском Линце. Благодаря победе Соболенко поднялась с 11-й строчки на 10-ю, обогнав 23-кратную победительницу турниров серии Большого шлема американку Серену Уильямс. Наивысшую позицию в рейтинге Соболенко занимала в феврале 2019 года — девятое место.

Больше изменений в топ-10 рейтинга не произошло. Лидирующую позицию сохранила австралийка Эшли Барти, на втором месте идет румынка Симона Халеп, третье место занимает японка Наоми Осака.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшей из россиянок остается Екатерина Александрова (33-е место).

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Рейтинг WTA от 16 ноября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8 717 очков;.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7 255;.

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5 780;.

4 (4). София Кенин (США) — 5 760;.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5 260;.

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5 205;.

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4 555;.

8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4 516;.

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4 505;.

10 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 220…

11 (10). Серена Уильямс (США) — 4 080…

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1 775…

36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 631…

38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1 630…

46 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 453…

60 (60). Анна Блинкова (Россия) — 1 114…

71 (70). Дарья Касаткина (Россия) — 985…

93 (95). Варвара Грачева (Россия) — 798…

100 (99). Анастасия Потапова (Россия) — 759.

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