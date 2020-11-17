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11:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович победил Шварцмана на итоговом турнире ATP

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович стартовал с победы на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.

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Источник: РИА "Новости"

Джокович в понедельник в матче группы «Токио 1970» переиграл аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут.

В другом матче этой группы позднее в понедельник сыграли россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев.

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