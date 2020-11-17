Медведев обыграл Зверева в матче Итогового турнира ATP
Российский теннисист Даниил Медведев в матче Итогового турнира ATP обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:3, 6:4.
Российский теннисист Даниил Медведев в матче Итогового турнира ATP обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:3, 6:4.
Встреча длилась 1 час 29 минут. Россиянин сделал четыре эйса и совершил две двойные ошибки. Немец трижды подал навылет и сделал семь двойных ошибок.
Медведев вместе с сербом Новаком Джоковичем делит первое место в группе A, Зверев и аргентинец Диего Шварцман пока без побед.