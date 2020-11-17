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01:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев обыграл Зверева в матче Итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев в матче Итогового турнира ATP обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:3, 6:4.

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Источник: AFP 2020

Встреча длилась 1 час 29 минут. Россиянин сделал четыре эйса и совершил две двойные ошибки. Немец трижды подал навылет и сделал семь двойных ошибок.

Медведев вместе с сербом Новаком Джоковичем делит первое место в группе A, Зверев и аргентинец Диего Шварцман пока без побед.

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