Рублев проиграл Циципасу и потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира АТР

Матч завершился победой 22-летнего грека со счетом 6:1, 4:6, 7:6 (8:6). В другом матче группы «Лондон-2020» австриец Доминик Тим победил испанца Рафаэля Надаля.

Рублев потерпел второе поражение на турнире и не сумел пробиться в полуфинал соревнований. Он уступил в дебютной встрече Надалю. По итогам двух туров первое место в группе занимает Тим, далее идут Надаль и Циципас, таблицу замыкает Рублев.

Рублев впервые играет на Итоговом турнире. 23-летний россиянин занимает восьмое место рейтинга АТР, в его активе семь титулов под эгидой организации, из которых пять в этом сезоне.

Он трижды доходил до четвертьфинала турниров серии Большого шлема, дважды — в этом сезоне.

Циципас занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Грек является победителем пяти турниров под эгидой организации. В октябре он дошел до полуфинала Открытого чемпионата Франции.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего побеждал Федерер — шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году. Турнир проводится в Лондоне на «харде». Действующим победителем является Циципас.