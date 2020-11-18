Текущие события
Футбол. Лига наций
18:00
Албания
Беларусь
Футбол. Лига наций
18:00
Казахстан
Литва
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Куньлунь
Футбол. Лига наций
20:00
Армения
Македония
Футбол. Лига наций
20:00
Грузия
Эстония
Футбол. Лига наций
22:45
Бельгия
Дания
Футбол. Лига наций
22:45
Англия
Исландия
Футбол. Лига наций
22:45
Босния и Герцеговина
Италия
Футбол. Лига наций
22:45
Польша
Нидерланды
Футбол. Лига наций
22:45
Ирландия
Болгария
Футбол. Лига наций
22:45
Уэльс
Финляндия
Футбол. Лига наций
22:45
Австрия
Норвегия
Футбол. Лига наций
22:45
Северная Ирландия
Румыния
Футбол. Лига наций
22:45
Чехия
Словакия
Футбол. Лига наций
22:45
Израиль
Шотландия
Футбол. Лига наций
22:45
Венгрия
Турция
Футбол. Лига наций
22:45
Сербия
Россия
Футбол. Лига наций
22:45
Греция
Словения
Футбол. Лига наций
22:45
Косово
Молдавия
Футбол. Сборные
17.11
Япония
Мексика
02
Футбол. Лига наций
17.11
Хорватия
Португалия
23
Футбол. Лига наций
17.11
Франция
Швеция
42
Футбол. Лига наций
17.11
Испания
Германия
60
Футбол. Лига наций
17.11
Люксембург
Азербайджан
00
Футбол. Лига наций
17.11
Черногория
Кипр
40
Футбол. Лига наций
17.11
Гибралтар
Лихтенштейн
11
Футбол. Лига наций
17.11
Андорра
Латвия
05
Футбол. Лига наций
17.11
Мальта
Фарерские острова
11
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА сыграл вничью с ФК «Динамо» (Загреб) в ЛЕ
11«Севилья» вдесятером одержала волевую победу над «Краснодаром»
09:20 (мск), источник: ТАСС

Рублев проиграл Циципасу и потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира АТР

ТАСС, 18 ноября. Российский теннисист Андрей Рублев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Призовой фонд соревнований составляет $5,7 млн.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч завершился победой 22-летнего грека со счетом 6:1, 4:6, 7:6 (8:6). В другом матче группы «Лондон-2020» австриец Доминик Тим победил испанца Рафаэля Надаля.

Рублев потерпел второе поражение на турнире и не сумел пробиться в полуфинал соревнований. Он уступил в дебютной встрече Надалю. По итогам двух туров первое место в группе занимает Тим, далее идут Надаль и Циципас, таблицу замыкает Рублев.

Рублев впервые играет на Итоговом турнире. 23-летний россиянин занимает восьмое место рейтинга АТР, в его активе семь титулов под эгидой организации, из которых пять в этом сезоне.

Он трижды доходил до четвертьфинала турниров серии Большого шлема, дважды — в этом сезоне.

Циципас занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Грек является победителем пяти турниров под эгидой организации. В октябре он дошел до полуфинала Открытого чемпионата Франции.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего побеждал Федерер — шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году. Турнир проводится в Лондоне на «харде». Действующим победителем является Циципас.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Мы уже посчитали, во сколько нам обойдется тестирование. Откуда брать такие деньги?"
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
Сербия — Россия: матч, который решит все
Отбор ЧМ-2022: Уругвай не конкурент Бразилии, Колумбия унижена
100 лет Бескову. Его методами пользовались Фергюсон и Капелло
Испанский стыд Германии, вылет Швеции и другие матчи Лиги наций
Аргентина обыграла Перу, Месси опять не забил
НБА официально объявила структуру и формат нового сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь