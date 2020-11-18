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18:55 (мск), источник: ТАСС

Тарпищев переизбран на пост президента Федерации тенниса России

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шамиль Тарпищев переизбран на пост президента Федерации тенниса России (ФТР) на отчетно-выборной конференции организации. Об этом ТАСС сообщил Тарпищев.

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Источник: РИА "Новости"

«Проголосовали все за, единогласно», — сказал он.

Тарпищев, возглавляющий ФТР с 1999 года, являлся единственным кандидатом. Он был единогласно выдвинут на пост президента правлением организации.

Во время загрузки произошла ошибка.

Заочное голосование началось 6 ноября и завершилось вечером в среду.

Тарпищев также является членом Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийского комитета России (ОКР).

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