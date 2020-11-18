Зверев победил Шварцмана во втором туре Итогового турнира АТР

Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу 23-летнего немца. В другом матче группы «Токио-1970» в среду встретятся россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович. В первом туре Медведев и Джокович одержали победы над Зверевым и Шварцманом соответственно.

Зверев занимает седьмое место рейтинга АТР и является победителем 13 турниров под эгидой организации. Наивысшим достижением Зверева на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США этого сезона, где он проиграл австрийцу Доминику Тиму.

28-летний Шварцман располагается на девятой строчке мирового рейтинга, завоевав три титула АТР. Аргентинец на прошедшем Открытом чемпионате Франции дошел до полуфинала, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.