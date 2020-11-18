Зверев победил Шварцмана во втором туре Итогового турнира АТР
ТАСС, 18 ноября. Германский теннисист Александр Зверев победил аргентинца Диего Шварцмана в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации
ТАСС, 18 ноября. Германский теннисист Александр Зверев победил аргентинца Диего Шварцмана в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации
Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу 23-летнего немца. В другом матче группы «Токио-1970» в среду встретятся россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович. В первом туре Медведев и Джокович одержали победы над Зверевым и Шварцманом соответственно.
Зверев занимает седьмое место рейтинга АТР и является победителем 13 турниров под эгидой организации. Наивысшим достижением Зверева на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США этого сезона, где он проиграл австрийцу Доминику Тиму.
28-летний Шварцман располагается на девятой строчке мирового рейтинга, завоевав три титула АТР. Аргентинец на прошедшем Открытом чемпионате Франции дошел до полуфинала, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.
Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего побеждал швейцарец Роджер Федерер — шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году. Турнир проводится в Лондоне на «харде». Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.