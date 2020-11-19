Медведев впервые вышел в полуфинал итогового турнира ATP
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича и впервые в карьере вышел в полуфинал итогового турнира Ассоциации
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича и впервые в карьере вышел в полуфинал итогового турнира Ассоциации
Медведев в среду во встрече группы «Токио 1970» победил Джоковича со счетом 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту. Россиянин сделал десять эйсов против трех у соперника, допустил четыре двойные ошибки, Джокович — пять. На счету Медведева 70 выигранных очков, у серба — 54.
Это третья победа Медведева над Джоковичем при четырех поражениях.
На счету россиянина стало две победы в двух матчах, он досрочно вышел в полуфинал турнира.
Соперник Медведева по полуфиналу определится позднее.