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00:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев впервые вышел в полуфинал итогового турнира ATP

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича и впервые в карьере вышел в полуфинал итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

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Источник: AP 2020

Медведев в среду во встрече группы «Токио 1970» победил Джоковича со счетом 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту. Россиянин сделал десять эйсов против трех у соперника, допустил четыре двойные ошибки, Джокович — пять. На счету Медведева 70 выигранных очков, у серба — 54.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это третья победа Медведева над Джоковичем при четырех поражениях.

На счету россиянина стало две победы в двух матчах, он досрочно вышел в полуфинал турнира.

Соперник Медведева по полуфиналу определится позднее.

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