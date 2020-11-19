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09:08 (мск), источник: Sport24

Русский теннисист разгромил лучшего в мире на главном турнире сезона

Даня жжет!

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В тот момент, когда футбольная сборная России начинала позориться в Белграде, в Лондоне стартовало еще одно русско-сербское противостояние. Во втором туре Итогового турнира ATP встречались Даниил Медведев и лучший теннисист планеты Новак Джокович. Россиянин в случае победы обеспечивал себе место в полуфинале, сербe нужно было обязательно выиграть в двух партиях, чтобы выйти из группы.

Стартовый матч Медведева на Итоговом не был однозначным. Очень тяжело он начинал встречу с Александром Зверевым. Раскачался только ко второму сету, где уже был похож на себя образца победного «Мастерса» в Париже двухнедельной давности. Естественно, в игре с Джоковичем Даня фаворитом не был. Но этот матч должен был показать, в каком все-таки состоянии Медведев.

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Интересно, что из трех последних встреч с Медведевым Ноле выиграл только одну — на командном турнире ATP Cup в начале этого года. А в прошлом сезоне россиянин обыграл серба сразу на двух «Мастерсах» — в Монте-Карло и Цинциннати. Многие отмечают, что стиль теннисистов похож, поэтому Джокович и испытывает такие трудности именно с Медведевым.

И сегодня сразу же Даниил начал прессинговать Джоковича. Уже в третьем гейме он заработал 2 брейк-поинта. Но Новак сумел спастись за счет подачи. После этого Медведев удержал свою подачу, хотя четыре раза счет был «ровно». Игра была ближе к равной. Но в таких ситуациях всегда один гейм предопределяет развитие событий. На этот раз теннисисты жестко зарубились при счете 3:3. Джокович снова отыграл 2 брейк-поинта, потом 4 раза имел возможность завершить гейм, но Медведев реально вцепился — на задней линии тащил все. А когда у него вновь появился брейк-поинт, он его реализовал.

От такой неудачи Джокович никак не мог отойти. В первом сете он больше ни одного гейма не взял — 3:6.

Но и второй сет начался для Ноле катастрофически. Медведев играл очень глубоко и плотно, не позволяя Джоковичу даже подумать об атаках. Серб начал ошибаться даже в простых ситуациях. Все из-за давления, которое оказывал на него россиянин. Брейк во втором гейме, и вот уже Медведев ведет 3:0. Получается, что Даниил выиграл у самого Джоковича 7 геймов подряд. Такое не удавалось сделать даже Надалю в финале «Ролан Гаррос». Испанец тогда ограничился шестью.

Единственный брейк-поинт за весь матч Джокович получил в третьем гейме второго сета. Но Медведев при помощи подачи и быстрой атаки отыграл его. Больше шансов у лучшего теннисиста планеты не было. Медведев развалил игру серба. Тот нервничал — сделал аж 5 двойных и допустил на 16 невынужденных ошибок больше. Мягко говоря, это все очень удивляло. У Медведева и подача летела (10 эйсов, 68% первого мяча), и сам он практически ничего не дарил. Всего 12 ошибок за матч, это крохи.

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6:3, 6:3 — Медведев побеждает. Такого разгрома точно никто не ждал. И теперь с первого места в группе россиянина уже никто не подвинет. Матч с Диего Шварцманом ничего не решает. А в полуфинале Даня сыграет с победителем матча Стефанос Циципас — Рафаэль Надаль.

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Футболистам точно стоит посмотреть матч Медведева с Джоковичем, может быть, чему-нибудь научатся.

Итоговый турнир ATP. Лондон. 2-й тур

Новак Джокович (Сербия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 3:6, 3:6.

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