СМИ: ATP выступила против возвращения Джоковича в совет игроков

Джокович и еще ряд теннисистов в августе вышли из состава совета игроков ATP, чтобы создать профсоюз профессиональных игроков (PTPA), созданный с целью помочь игрокам во время пандемии коронавируса. На этой неделе в СМИ появилась информация, что Джокович и канадец Вашек Поспишил просили ATP вернуть их в совет игроков организации, однако серб опроверг эту информацию.

«Я видел, что вы, ребята, сообщаете, что мы с Вашеком просили включить нас в совет игроков ATP, но это неправда. Меня выдвинули игроки, вот как это работает. Я не собирался активно баллотироваться в совет, но был выдвинут большой группой игроков, и для меня большая честь представлять теннисистов. Поэтому я принял выдвижение, как и Вашек», — цитирует Джоковича Tennis 365.

«Но вчера вечером прошло голосование правления ATP, которое фактически не позволило ни одному действующему теннисисту быть частью совета или любой другой организации. Честно говоря, это разочаровывает. Игроки, подписавшие документ о вступлении в PTPA, выразили недовольство тем, как система работает в наши дни, особенно для теннисистов с более низким рейтингом. Вот почему мы основали PTPA. Мы хотим сотрудничать с ATP, но это голосование стало убедительным сигналом от ATP, что они вообще не хотят, чтобы PTPA была в системе», — добавил Джокович.

По словам первой ракетки мира, ATP не хочет, чтобы игроки занимали должности одновременно в двух организациях.