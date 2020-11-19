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12:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: ATP выступила против возвращения Джоковича в совет игроков

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) проголосовала против его возвращения в совет игроков организации.

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Источник: РИА "Новости"

Джокович и еще ряд теннисистов в августе вышли из состава совета игроков ATP, чтобы создать профсоюз профессиональных игроков (PTPA), созданный с целью помочь игрокам во время пандемии коронавируса. На этой неделе в СМИ появилась информация, что Джокович и канадец Вашек Поспишил просили ATP вернуть их в совет игроков организации, однако серб опроверг эту информацию.

«Я видел, что вы, ребята, сообщаете, что мы с Вашеком просили включить нас в совет игроков ATP, но это неправда. Меня выдвинули игроки, вот как это работает. Я не собирался активно баллотироваться в совет, но был выдвинут большой группой игроков, и для меня большая честь представлять теннисистов. Поэтому я принял выдвижение, как и Вашек», — цитирует Джоковича Tennis 365.

«Но вчера вечером прошло голосование правления ATP, которое фактически не позволило ни одному действующему теннисисту быть частью совета или любой другой организации. Честно говоря, это разочаровывает. Игроки, подписавшие документ о вступлении в PTPA, выразили недовольство тем, как система работает в наши дни, особенно для теннисистов с более низким рейтингом. Вот почему мы основали PTPA. Мы хотим сотрудничать с ATP, но это голосование стало убедительным сигналом от ATP, что они вообще не хотят, чтобы PTPA была в системе», — добавил Джокович.

По словам первой ракетки мира, ATP не хочет, чтобы игроки занимали должности одновременно в двух организациях.

«Они не хотят, чтобы какой-либо игрок был в совете игроков ATP и PTPA одновременно. У нас было несколько разговоров с ATP о том, как мы можем работать вместе. Мы знаем, что мы заслуживаем как игроки, и боремся за улучшение отношения. Очень жаль, что у ATP такая позиция. Теперь нам нужно обдумать наш следующий шаг, посмотрим, что произойдет», — сказал Джокович.

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