Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
Сочи
01
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
Йокерит
01
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
Торпедо НН
11
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик
ЦСКА
11
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Авангард
25
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Металлург Мг
ОТ
21
Все события
Фоторепортажи
11«Севилья» вдесятером одержала волевую победу над «Краснодаром»
8Победа в руках Дзюбы: «Зенит» обыграл «Краснодар»
19:08 (мск), источник: Sport24

Рублев победил Тима в последнем матче на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Андрей Рублев победой завершил выступление на Итоговом турнире АТР, проходящем в Лондоне.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

В 3-м туре группового этапа 8-я ракетка мира в двух сетах победил австрийца Доминика Тима, занимающего 3-е место в рейтинге ATP. Встреча, продолжительность которой составила 1 час 15 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу россиянина.

Рублев, проигравший ранее Рафаэлю Надалю и Стефаносу Циципасу, занял 4-е место в группе и уже не имел шансов на выход в полуфинала. Тим досрочно вышел в плей-офф c первого места. Еще один полуфиналист из группы B определится в матче Надаля и Циципаса.

Читайте также
 «Попа у меня сочная». Жена хоккеиста Тихонова призналась, что страдала анорексией
«Мне даже понравилось». Бывшая жена Кержакова - про секс-скандал с Дзюбой
Хабиб Нурмагомедов отверг возможность возобновления карьеры
Василий Уткин: Черчесов давно перестал быть тренером
Игрок «Сочи» дисквалифицирован на полгода за игру на ставках
Сергей Харитонов отреагировал на угрозы Адама Яндиева
Федерации по водным видам спорта отказались работать с «Матч ТВ»
«Ньюкасл» подал в суд на Английскую премьер-лигу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь