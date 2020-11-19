Рублев победил Тима в последнем матче на Итоговом турнире ATP

В 3-м туре группового этапа 8-я ракетка мира в двух сетах победил австрийца Доминика Тима, занимающего 3-е место в рейтинге ATP. Встреча, продолжительность которой составила 1 час 15 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу россиянина.

Рублев, проигравший ранее Рафаэлю Надалю и Стефаносу Циципасу, занял 4-е место в группе и уже не имел шансов на выход в полуфинала. Тим досрочно вышел в плей-офф c первого места. Еще один полуфиналист из группы B определится в матче Надаля и Циципаса.