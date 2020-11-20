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09:16 (мск), источник: ТАСС

Медведев сыграет с Надалем в полуфинале Итогового турнира АТР

ТАСС, 20 сентября. Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче заключительного тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Призовой фонд соревнований составляет $5,7 млн.

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Источник: РИА "Новости"

Игра завершилась победой 34-летнего испанца со счетом 6:4, 4:6, 6:2. Оба теннисиста представляют группу «Лондон-2020». По итогам группового этапа с первого места в полуфинал вышел австриец Доминик Тим, второе место занял Надаль, третьим стал действующий победитель Циципас, замкнул таблицу дебютант Итогового турнира россиянин Андрей Рублев, который в четверг в двух сетах обыграл Тима.

Два лучших теннисиста из каждой группы сыграют в полуфинале. Надаль встретится с победителем группы «Токио-1970» россиянином Даниилом Медведевым. Соперник Тима по полуфиналу определится в пятницу по итогам матча между представителем Германии Александром Зверевым и сербом Новаком Джоковичем.

Надаль располагается на второй строчке мирового рейтинга, является победителем 86 турниров по эгидой АТР.

Также испанец делит со швейцарцем Роджером Федерером первое место по количеству побед на турнирах серии Большого шлема (20).

22-летний Циципас занимает шестое место в рейтинге ATP. Грек является победителем пяти турниров под эгидой организации. В октябре он дошел до полуфинала Открытого чемпионата Франции.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего побеждал Федерер — шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году. Турнир проводится в Лондоне на «харде».

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