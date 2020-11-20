Медведев сыграет с Надалем в полуфинале Итогового турнира АТР
ТАСС, 20 сентября. Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче заключительного тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации
ТАСС, 20 сентября. Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче заключительного тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации
Игра завершилась победой 34-летнего испанца со счетом 6:4, 4:6, 6:2. Оба теннисиста представляют группу «Лондон-2020». По итогам группового этапа с первого места в полуфинал вышел австриец Доминик Тим, второе место занял Надаль, третьим стал действующий победитель Циципас, замкнул таблицу дебютант Итогового турнира россиянин Андрей Рублев, который в четверг в двух сетах обыграл Тима.
Два лучших теннисиста из каждой группы сыграют в полуфинале. Надаль встретится с победителем группы «Токио-1970» россиянином Даниилом Медведевым. Соперник Тима по полуфиналу определится в пятницу по итогам матча между представителем Германии Александром Зверевым и сербом Новаком Джоковичем.
Также испанец делит со швейцарцем Роджером Федерером первое место по количеству побед на турнирах серии Большого шлема (20).
22-летний Циципас занимает шестое место в рейтинге ATP. Грек является победителем пяти турниров под эгидой организации. В октябре он дошел до полуфинала Открытого чемпионата Франции.
Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего побеждал Федерер — шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году. Турнир проводится в Лондоне на «харде».