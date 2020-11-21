Медведев сыграет против Надаля в полуфинале итогового турнира АТР

Заключительный матч группы «Токио 1970» завершился победой россиянина со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Медведев сделал четыре эйса и одну двойную ошибку, Шварцман не сделал ни одного эйса и ни разу не допустил двойную ошибку.

Ранее Медведев обыграл немца Александра Зверева, а затем серба Новака Джоковича и впервые в карьере вышел в полуфинал итогового турнира.

Соперником россиянина в полуфинале станет испанец Рафаэль Надаль. Игра состоится в субботу.