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00:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев сыграет против Надаля в полуфинале итогового турнира АТР

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение аргентинцу Диего Шварцману в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне.

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Заключительный матч группы «Токио 1970» завершился победой россиянина со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Медведев сделал четыре эйса и одну двойную ошибку, Шварцман не сделал ни одного эйса и ни разу не допустил двойную ошибку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Медведев обыграл немца Александра Зверева, а затем серба Новака Джоковича и впервые в карьере вышел в полуфинал итогового турнира.

Соперником россиянина в полуфинале станет испанец Рафаэль Надаль. Игра состоится в субботу.

Медведев стал единственным теннисистом на этом итоговом турнире, которому удалось выиграть все три матча в группе.

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