Медведев сыграет против Надаля в полуфинале итогового турнира АТР
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение аргентинцу Диего Шварцману в матче итогового турнира Ассоциации
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение аргентинцу Диего Шварцману в матче итогового турнира Ассоциации
Заключительный матч группы «Токио 1970» завершился победой россиянина со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Медведев сделал четыре эйса и одну двойную ошибку, Шварцман не сделал ни одного эйса и ни разу не допустил двойную ошибку.
Ранее Медведев обыграл немца Александра Зверева, а затем серба Новака Джоковича и впервые в карьере вышел в полуфинал итогового турнира.
Медведев стал единственным теннисистом на этом итоговом турнире, которому удалось выиграть все три матча в группе.