СМИ: Australian Open может быть перенесен из-за коронавируса
ТАСС, 21 ноября. Первый в сезоне-2021 турнир серии Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) — может быть перенесен с января на февраль или март 2021 года
ТАСС, 21 ноября. Первый в сезоне-2021 турнир серии Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) — может быть перенесен с января на февраль или март 2021 года
По информации источника, ранее Федерация тенниса Австралии (TA) планировала, что участники приедут в страну в середине декабря, чтобы успеть пройти обязательный двухнедельный карантин перед соревнованиями, которые на данный момент запланированы на
«Я уверен, что в начале следующего года Открытый чемпионат Австралии состоится, — сказал
Газета уточняет, что комментарий организаторов Australian Open пока не был получен.
Открытый чемпионат Австралии по теннису проводится в австралийском Мельбурне (штат Виктория). Турнир традиционно проходит в конце января — начале февраля. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира серб Новак Джокович, женском — американка София Кенин.