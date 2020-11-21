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15:13 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Australian Open может быть перенесен из-за коронавируса

ТАСС, 21 ноября. Первый в сезоне-2021 турнир серии Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) — может быть перенесен с января на февраль или март 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает австралийское издание Herald Sun.

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По информации источника, ранее Федерация тенниса Австралии (TA) планировала, что участники приедут в страну в середине декабря, чтобы успеть пройти обязательный двухнедельный карантин перед соревнованиями, которые на данный момент запланированы на 18—31 января.

«Я уверен, что в начале следующего года Открытый чемпионат Австралии состоится, — сказал премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс. — Точные сроки еще не согласованы, и как только это произойдет, я буду более чем счастлив поделиться с вами этим».

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Газета уточняет, что комментарий организаторов Australian Open пока не был получен.

Открытый чемпионат Австралии по теннису проводится в австралийском Мельбурне (штат Виктория). Турнир традиционно проходит в конце января — начале февраля. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира серб Новак Джокович, женском — американка София Кенин.

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