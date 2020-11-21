СМИ: Australian Open может быть перенесен из-за коронавируса

По информации источника, ранее Федерация тенниса Австралии (TA) планировала, что участники приедут в страну в середине декабря, чтобы успеть пройти обязательный двухнедельный карантин перед соревнованиями, которые на данный момент запланированы на 18—31 января .

«Я уверен, что в начале следующего года Открытый чемпионат Австралии состоится, — сказал премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс. — Точные сроки еще не согласованы, и как только это произойдет, я буду более чем счастлив поделиться с вами этим».

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Газета уточняет, что комментарий организаторов Australian Open пока не был получен.