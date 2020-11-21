Тим обыграл Джоковича и вышел в финал Итогового турнира АТР

Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья
Сельта
22
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Барселона
Футбол. Зарубежный
20:00
Специя
Аталанта
00
Футбол. Зарубежный
19:00
Брест
Сент-Этьен
41
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Динамо
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Арсенал Т
10
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Реал
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Факел
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Брайтон & Хоув
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Байер
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Вердер
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Штутгарт
33
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Вольфсбург
02
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
ЦСКА
15
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чертаново
Иртыш
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Лацио
02
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Ак Барс
25
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Динамо Р
31
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Сочи
30
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Зенит
22
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Динамо Бр
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Леванте
Эльче
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Ньюкасл Юнайтед
Челси
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чайка
Текстильщик
13
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Оренбург
21
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Торпедо НН
Б
23
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Торпедо М
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Томь
12
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар
Тамбов
10
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Нефтехимик
10
Все события
Фоторепортажи
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
8Победа в руках Дзюбы: «Зенит» обыграл «Краснодар»
20:58 (мск), источник: ТАСС

Тим обыграл Джоковича и вышел в финал Итогового турнира АТР

ТАСС, 21 ноября. Австриец Доминик Тим победил серба Новака Джоковича в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $5,7 млн.

Наверх

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5) в пользу 27-летнего австрийца. Тим одержал пятую победу в 12 встречах против Джоковича. В этом сезоне они пересекались в финале Открытого чемпионата Австралии, тогда сильнее был серб. Теннисисты в третий раз встретились на Итоговом турнире, предыдущие две встречи прошли на групповом этапе: в 2016 году победил Джокович, в 2019-м — Тим.

В другом полуфинале в субботу позднее сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

Тим занимает третью строчку рейтинга ATP, в его активе 17 титулов на соревнованиях под эгидой организации. В нынешнем сезоне австриец вышел в финал Открытого чемпионата Австралии и выиграл Открытый чемпионат США.

Джоковичу 33 года, он является первой ракеткой мира. На счету сербского теннисиста 17 побед на турнирах серии Большого шлема (третий результат в истории у мужчин): восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз — Уимблдон, трижды — Открытый чемпионат США и один раз — Открытый чемпионат Франции. Также он выиграл 81 титул ATP (пятый показатель в истории) и является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего побеждал Федерер — шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году. Турнир проводится на «харде». Действующим победителем является грек Стефанос Циципас, в финале соревнований 2019 года он обыграл Тима.

 "Мы уже посчитали, во сколько нам обойдется тестирование. Откуда брать такие деньги?"
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
Зобнин затащил дерби с «Динамо», но у «Спартака» все плохо
Судья убил «Зенит» в Грозном, назначив очень странный пенальти
«Краснодар» победил и прервал трехматчевую серию поражений в РПЛ
«Челси» победил в матче АПЛ и вышел на первое место
Зидан остался без Бензема и Рамоса и не смог обыграть Эмери
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
«Тоттенхэм» играет с «Манчестер Сити» (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь