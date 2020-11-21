Тим обыграл Джоковича и вышел в финал Итогового турнира АТР

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5) в пользу 27-летнего австрийца. Тим одержал пятую победу в 12 встречах против Джоковича. В этом сезоне они пересекались в финале Открытого чемпионата Австралии, тогда сильнее был серб. Теннисисты в третий раз встретились на Итоговом турнире, предыдущие две встречи прошли на групповом этапе: в 2016 году победил Джокович, в 2019-м — Тим.

В другом полуфинале в субботу позднее сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

Тим занимает третью строчку рейтинга ATP, в его активе 17 титулов на соревнованиях под эгидой организации. В нынешнем сезоне австриец вышел в финал Открытого чемпионата Австралии и выиграл Открытый чемпионат США.

Джоковичу 33 года, он является первой ракеткой мира. На счету сербского теннисиста 17 побед на турнирах серии Большого шлема (третий результат в истории у мужчин): восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз — Уимблдон, трижды — Открытый чемпионат США и один раз — Открытый чемпионат Франции. Также он выиграл 81 титул ATP (пятый показатель в истории) и является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).