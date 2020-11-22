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08:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянин Медведев обыграл Надаля и вышел в финал Итогового турнира ATP

Даниил Медведев обыграл Рафаэля Надаля в полуфинале Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 21 ноября, в Лондоне и завершилась победой россиянина в трех сетах (3:6, 7:6, 6:3). Поединок длился 2 часа 35 минут.

Медведев стал первым россиянином в финале турнира за 11 лет. В решающей встрече ему будет противостоять австриец Доминик Тим. В 2009-м победителем Итогового чемпионата ATP стал Николай Давыденко.

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Медведев занимает четвертую строчку в рейтинге ATP. Спортсмен является одним из трех представителей России, которому удалось пробиться в финал турнира Большого шлема в одиночном разряде. До него это делали Марат Сафин и Евгений Кафельников.

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