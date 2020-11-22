Медведев рассказал, за счет чего сумел обыграть Надаля в полуфинале Итогового турнира ATP
ТАСС, 22 ноября. Россиянин Даниил Медведев заявил, что ему удалось победить испанца Рафаэля Надаля в полуфинале Итогового турнира Ассоциации
ТАСС, 22 ноября. Россиянин Даниил Медведев заявил, что ему удалось победить испанца Рафаэля Надаля в полуфинале Итогового турнира Ассоциации
24-летний россиянин победил вторую ракетку мира со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Медведев впервые вышел победителем в противостоянии с испанцем, предыдущие три матча он проиграл.
«На протяжении всей встречи до счета 4:5 во втором сете, когда он подавал на матч, я чувствовал, что играю хорошо, но моей игре не хватало
За титул Медведев поспорит с австрийцем Домиником Тимом, который в полуфинале обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича.
«Замечательно, что нам с Домиником удалось обыграть двух величайших игроков в истории нашего спорта. Это великолепно для тенниса. Доминик ранее выиграл свой первый турнир Большого шлема (US Open), так что это будет нелегко, но я надеюсь, что буду играть хорошо и смогу доставить ему некоторые проблемы», — отметил Медведев.
Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего побеждал швейцарец Роджер Федерер — шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас, в финале соревнований 2019 года он обыграл Тима.