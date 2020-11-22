Медведев рассказал, за счет чего сумел обыграть Надаля в полуфинале Итогового турнира ATP

24-летний россиянин победил вторую ракетку мира со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Медведев впервые вышел победителем в противостоянии с испанцем, предыдущие три матча он проиграл.

«На протяжении всей встречи до счета 4:5 во втором сете, когда он подавал на матч, я чувствовал, что играю хорошо, но моей игре не хватало какой-то связи. Я понимал, что мне нужно атаковать больше, потому что сегодня он делал такие удары, которые замедляют игру. И на тай-брейке и в третьем сете все стало действительно лучше», — сказал Медведев.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0df217b1b75f541259ce" data-vnd="0df217b1b75f541259ce" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0df217b1b75f541259ce" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

За титул Медведев поспорит с австрийцем Домиником Тимом, который в полуфинале обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

«Замечательно, что нам с Домиником удалось обыграть двух величайших игроков в истории нашего спорта. Это великолепно для тенниса. Доминик ранее выиграл свой первый турнир Большого шлема (US Open), так что это будет нелегко, но я надеюсь, что буду играть хорошо и смогу доставить ему некоторые проблемы», — отметил Медведев.

Матч между Медведевым и Тимом состоится в воскресенье, начало — в 17:00 мск.