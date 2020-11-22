Надаль назвал Медведева одним из лучших теннисистов мира

24-летний россиянин победил вторую ракетку мира со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Медведев впервые вышел победителем в противостоянии с испанцем, предыдущие три матча он проиграл.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0df217b1b75f541259ce" data-vnd="0df217b1b75f541259ce" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0df217b1b75f541259ce" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Матч был равным, сначала у него было преимущество, а потом я перехватил инициативу и выиграл первый сет, — сказал Надаль. — Во втором сете я начал плохо, но затем вернулся в игру и мог завершить матч на своей подаче, но в этот момент он сыграл хорошо, а я нет, такова реальность. Если ты ошибаешься в матче против одного из лучших игроков мира, то игра становится намного более сложной. Я поздравляю его и желаю ему всего наилучшего».

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Также Надаль подвел итоги сезона для себя. «Этот год был нетипичным из-за экстремальной ситуации [с коронавирусом], мы сталкиваемся с трудностью, которую никто не мог себе представить. Поэтому все остальное уходит на второй план. Я играл, в целом все прошло хорошо, можно быть довольным», — отметил испанец.

«Я надеюсь, что вакцины [от коронавируса] будут эффективными и через несколько месяцев мы сможем вернуться к определенной норме. Я планирую отдохнуть несколько дней и начать тренировки, нужны быть готовым к 15 января, поэтому в следующие полтора месяца мне надо приложить усилия, чтобы стать лучшим игроком», — добавил Надаль.