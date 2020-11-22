Тарпищев оценил шансы Медведева на победу в финале Итогового турнира ATP
МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев подходит к финалу Итогового турнира Ассоциации
МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев подходит к финалу Итогового турнира Ассоциации
Финал между Медведевым и Тимом состоится в воскресенье и начнется в 21:00 мск. Турнир проходит в Лондоне.
«Тим — волевой теннисист, поэтому Медведеву в финале надо играть с паузами, находить моменты, где притормозить, — сказал Тарпищев. — Многое будет зависеть от нервной системы, но по общей усталости Тим хуже должен быть. Даня вполне может побеждать».
В полуфинале 24-летний россиянин победил испанца Рафаэля Надаля со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3, а 27-летний Тим был сильнее серба Новака Джоковича — 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5).