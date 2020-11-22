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13:26 (мск), источник: ТАСС

Тарпищев оценил шансы Медведева на победу в финале Итогового турнира ATP

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев подходит к финалу Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в более лучшей форме, чем австриец Доминик Тим, у него есть все шансы на победу. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Источник: РИА "Новости"

Финал между Медведевым и Тимом состоится в воскресенье и начнется в 21:00 мск. Турнир проходит в Лондоне.

«Тим — волевой теннисист, поэтому Медведеву в финале надо играть с паузами, находить моменты, где притормозить, — сказал Тарпищев. — Многое будет зависеть от нервной системы, но по общей усталости Тим хуже должен быть. Даня вполне может побеждать».

В полуфинале 24-летний россиянин победил испанца Рафаэля Надаля со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3, а 27-летний Тим был сильнее серба Новака Джоковича — 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5).

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