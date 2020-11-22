Тарпищев оценил шансы Медведева на победу в финале Итогового турнира ATP

Финал между Медведевым и Тимом состоится в воскресенье и начнется в 21:00 мск. Турнир проходит в Лондоне.

«Тим — волевой теннисист, поэтому Медведеву в финале надо играть с паузами, находить моменты, где притормозить, — сказал Тарпищев. — Многое будет зависеть от нервной системы, но по общей усталости Тим хуже должен быть. Даня вполне может побеждать».