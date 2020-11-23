Даниил Медведев стал вторым в истории россиянином, выигравшим Итоговый турнир ATP
ТАСС, 22 ноября. Россиянин Даниил Медведев стал победителем Итогового турнира Ассоциации
ТАСС, 22 ноября. Россиянин Даниил Медведев стал победителем Итогового турнира Ассоциации
В финальном матче Медведев со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 одержал победу над австрийцем Домиником Тимом, который является третьей ракеткой мира. На пути к финалу оба теннисиста обыграли серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля, занимающих первые две строчки рейтинга ATP. Медведев встречался с первой ракеткой мира Джоковичем на групповом этапе, а с Надалем — в полуфинале. Россиянин провел против Тима пять матчей — в трех победу праздновал австриец, в двух сильнее оказывался Медведев.
Для 24-летнего Медведева эта победа стала первой на Итоговом турнире, он второй раз принимает участие в соревновании. В прошлом году он уступил во всех трех матчах и занял последнее, четвертое место в своей группе. В этом сезоне россиянин выиграл все три встречи своей группы, победив Джоковича, представителя Германии Александра Зверева и Диего Шварцмана из Аргентины.
Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем девяти титулов АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона.
27-летний Тим является победителем Открытого чемпионата США 2020 года, еще трижды он выходил в финал турниров серии Большого шлема. В 2018 и 2019 годах он проигрывал Надалю в решающих матчах Открытого чемпионата Франции, в 2020 году — Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии. Всего на счету австрийца 17 побед на турнирах ATP. Тим проиграл второй финал Итогового турнира подряд, в прошлом году он уступил греку Стефаносу Циципасу.
Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего побеждал швейцарец Роджер Федерер — шесть раз. Среди российских теннисистов обладателем титула становился только Николай Давыденко в 2009 году, который также выходил в финал в 2008 году. Помимо него, за трофей в 1997 году боролся Евгений Кафельников, но уступил в решающем матче американцу Питу Сампрасу.