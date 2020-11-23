Теннисист Медведев признался, что ему было смешно читать в соцсетях критику в свой адрес

«Теперь у меня есть время провести хорошую предсезонную подготовку и отдохнуть, скорее всего, дома в Монако. Сейчас с этой ситуацией [с пандемией] и перелетов особо нет, и много где карантин — отдыхать будут дома, — сказал Медведев. — Работы много, и мы с тренером постоянно пытаемся совершенствоваться, и он в каких-то случаях тоже. Работа идет, иногда она дает свои плоды, иногда нет, но было очень смешно читать комментарии и сообщения в “директ” соцсетей, что мне надо менять, как менять, и как я перестал прогрессировать».