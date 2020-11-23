Символичная победа. Медведев выиграл последний Итоговый турнир ATP в Лондоне
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев одержал волевую победу в финале Итогового турнира Ассоциации
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев одержал волевую победу в финале Итогового турнира Ассоциации
Для 24-летнего Медведева этот Итоговый турнир стал вторым в карьере. В прошлом сезоне он занял последнее, четвертое место в своей группе, проиграв все три встречи. Перед стартом нынешнего турнира российский теннисист отмечал, что
Соперниками Медведева по группе стали первая ракетка мира, пятикратный победитель турнира серб Новак Джокович, немец Александр Зверев и аргентинец Диего Шварцман. На этот раз россиянин последовательно обыграл всех своих соперников и с первого места вышел в полуфинал. Вторым в группе стал Джокович, у которого Медведев выиграл со счетом 6:3, 6:3. Не отдал ни одного сета россиянин и в матчах со Шварцманом (6:3, 6:3) и Зверевым (6:3, 6:4).
В другой группе с первого места в полуфинал пробился Тим, который обошел титулованного испанца Рафаэля Надаля, третьим стал прошлогодний победитель турнира грек Стефанос Циципас, замкнул таблицу дебютант Итогового турнира россиянин Андрей Рублев.
В полуфинале Медведев смог прервать свою неудачную серию против Надаля, одержав первую победу над грозным соперником — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3, ранее испанец трижды обыгрывал россиянина. В другом полуфинале Тим оказался сильнее Джоковича. Таким образом, по ходу турнира Медведев, занимающий четвертое место в рейтинге ATP, смог обыграть всех представителей первой тройки — Джоковича, Надаля и Тима, он стал первым теннисистом в истории турнира, кто смог добиться такого достижения. Ранее победить всех из первой тройки на одном турнире под эгидой ATP удавалось аргентинцу Давиду Налбандяну (Мадрид, 2007), Джоковичу (Монреаль, 2007) и немцу Борису Беккеру (Стокгольм, 1994).
Тим же проиграл второй финал Итогового турнира подряд, однако в очном противостоянии с Медведевым он
После игры Медведев назвал победу в Лондоне главной в карьере на данный момент и символичной. Итоговый турнир проводился в столице Великобритании с 2009 по 2020 год, как минимум следующую пятилетку он проведет в итальянском Турине. Первым победителем соревнований в Лондоне стал россиянин Николай Давыденко. «Давыденко был первым, кто тут победил, я помню это. Он обыграл лучших в мире, показал нереальный теннис. Очень рад, что удалось закрыть российским флагом последний турнир именно в Лондоне», — сказал Медведев.
Тим в свою очередь признался, что ему было приятно сыграть с Медведевым в финале. «Конечно, я разочарован. У Даниила был потрясающий матч, поздравляю его с прекрасным сезоном. Надеюсь, что у нас еще будут прекрасные матчи друг с другом. Мне было приятно сыграть с ним», — отметил австриец.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подчеркнул, что несмотря на красивую и волевую победу в Лондоне, Медведеву еще есть к чему стремиться.
«Волевая победа, Даниил идет по восходящей, молодец. Отлично выступил в этом году, — сказал Тарпищев ТАСС. — В прошлом году он не провалил дебют на Итоговом турнире, а как Рублев сейчас, просто не справился с дополнительным грузом ответственности».
«Даня молодец, растет, и есть куда. До 21 “Большого шлема” Федерера далеко — непочатый край задач», — добавил Тарпищев. По количеству побед на турнирах серии Большого шлема швейцарец Роджер Федерер делит первое место с Надалем (по 20).
В прошлом году Медведев на Итоговом турнире сумел выиграть лишь один сет. В этом году, еще две недели назад, Медведев не имел трофеев и побед над игроками из первой десятки мирового рейтинга. Но сперва была победа на «Мастерсе» в Париже, а теперь — в Лондоне, и победная серия российского теннисиста уже составляет десять матчей.
Сам Медведев в разговоре с ТАСС после финала сказал, что не переживал по поводу критики в непростые моменты: «Работы много, и мы с тренером постоянно пытаемся совершенствоваться, и он в
«Могу пообещать, что тренироваться будут изо всех сил. Играть, бороться — как на этом турнире. Не всегда просто, не всегда получается, но, надеюсь, буду радовать болельщиков», — добавил Медведев.
Хочется поздравить наш теннис — впервые за долгие годы два теннисиста играли в Итоговом турнире, Медведев победил.
Генеральный директор теннисного турнира в
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал уверенность, что Медведев уже в следующем году может стать первой ракеткой мира: «Если Даниил будет играть так, как в конце этого года, то он реально может взойти на первую строчку рейтинга в следующем году. Я видел, как он пашет, это каторжная работа. Медведев — реально пахарь».
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон, подводя итог Итоговому турниру ATP, признался, что испытывает гордость за страну. «У меня гордость сидит после этой победы Медведева. Это и победа федерации, всего российского тенниса, отечественной школы. В такое тяжелое время, когда не так часто бывают такие победы по другим видам спорта. Сегодня вновь увидели все, что Россия — великая страна, страна талантов, подвигов, побед! Поэтому всех поздравляю с победой!» — сказал Камельзон.
Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего побеждал Федерер — шесть раз. Помимо 2009 и 2020 годов, россияне еще дважды играли в решающем матче. В 2008 году Давыденко уступил в финале Джоковичу, а Евгений Кафельников в 1997-м проиграл американцу Питу Сампрасу.