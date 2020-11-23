Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Уфа
Химки
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сибирь
Футбол. Зарубежный
20:30
Бернли
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Бетис
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России впервые в истории проиграла Турции
11«Севилья» вдесятером одержала волевую победу над «Краснодаром»
10:57 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев завершил сезон на четвертом месте рейтинга ATP. Рублев — восьмой

ТАСС, 23 ноября. Россиянин Даниил Медведев сохранил четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

Наверх
Источник: AFP 2020

Медведев в воскресенье стал победителем Итогового турнира ATP, обыграв в финале австрийца Доминика Тима.

На первом месте соревновательный год закончил серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третье место занимает Тим. Первую пятерку замыкает швейцарец Роджер Федерер. Россиянин Андрей Рублев, который на Итоговом турнире не смог выйти из группы, сохранил восьмое место в рейтинге.

Во время загрузки произошла ошибка.

Джокович сравнялся с американцем Питом Сампрасом, который рекордные шесть раз заканчивал год первой ракеткой мира. Серб возглавлял рейтинг ATP по итогам сезонов 2011, 2012, 2014, 2015, 2018 годов.

Рейтинг АТР от 23 ноября.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850;.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125;.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 8 470;.

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630;.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5 925;.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 525;.

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4 119;.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 455;.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 075…

20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2 245.

Читайте также
 "Мы уже посчитали, во сколько нам обойдется тестирование. Откуда брать такие деньги?"
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
Символичная победа. Медведев выиграл Итоговый турнир ATP
Емельяненко отреагировал на идею дать Хабибу звание Героя России
«Арсенал» сыграл вничью. Пепе боднул соперника и был удален
«Валенсия» с Черышевым отыгралась со счета 0:2 в матче примеры
Россиянина поставили на первое место в топ-10 вратарей НХЛ
Рэпер Баста рассказал о конфликте с Валерием Карпиным
Венгер заявил, что страдания других тренеров его расслабляют
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь