Даниил Медведев завершил сезон на четвертом месте рейтинга ATP. Рублев — восьмой

Медведев в воскресенье стал победителем Итогового турнира ATP, обыграв в финале австрийца Доминика Тима.

На первом месте соревновательный год закончил серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третье место занимает Тим. Первую пятерку замыкает швейцарец Роджер Федерер. Россиянин Андрей Рублев, который на Итоговом турнире не смог выйти из группы, сохранил восьмое место в рейтинге.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--101cf23988bca3870ba8" data-vnd="101cf23988bca3870ba8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=101cf23988bca3870ba8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Джокович сравнялся с американцем Питом Сампрасом, который рекордные шесть раз заканчивал год первой ракеткой мира. Серб возглавлял рейтинг ATP по итогам сезонов 2011, 2012, 2014, 2015, 2018 годов.

Рейтинг АТР от 23 ноября.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850;.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125;.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 8 470;.

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630;.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5 925;.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 525;.

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4 119;.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 455;.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 075…