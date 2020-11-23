Белорус Илья Ивашко поднялся на 107-е место в рейтинге АТР
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся на 107-е место в мировом рейтинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся на 107-е место в мировом рейтинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Неделю назад Илья Ивашко занимал 112-ю позицию, а после победы на турнире в итальянском Ортизеи переместился на пять строк выше, набрав 674 очка. Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов находится на 78-м месте, имея 820 зачетных баллов, у Владимира Игнатика 130 очков и 331-я позиция.
В первой десятке рейтинга АТР изменений не произошло:
1. Новак Джокович (Сербия) — 12 030 очков,
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,
3. Доминик Тим (Австрия) — 9125,
4. Даниил Медведев (Россия) — 8470,
5. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,
6. Стефанос Циципас (Греция) — 5925,
7. Александр Зверев (Германия) — 5525,
8. Андрей Рублев (Россия) — 4119,
9. Диего Шварцман (Аргентина) — 3455,
10. Маттео Берреттини (Италия) — 3075.
В топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) также все осталось по-прежнему:
1. Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков,
2. Симона Халеп (Румыния) — 7255,
3. Наоми Осака (Япония) — 5780,
4. София Кенин (США) — 5760,
5. Элина Свитолина (Украина) — 5260,
6. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,
7. Бьянка Андрееску (Канада) — 4555,
8. Петра Квитова (Чехия) — 4516,
9. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505,
10. Арина Соболенко (Беларусь) — 4220.