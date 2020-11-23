Белорус Илья Ивашко поднялся на 107-е место в рейтинге АТР

Неделю назад Илья Ивашко занимал 112-ю позицию, а после победы на турнире в итальянском Ортизеи переместился на пять строк выше, набрав 674 очка. Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов находится на 78-м месте, имея 820 зачетных баллов, у Владимира Игнатика 130 очков и 331-я позиция.