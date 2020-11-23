Чемпионский путь от Сиднея до Лондона. Главные матчи в карьере Даниила Медведева

Россиянин Даниил Медведев одержал победу в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне, завоевав пока главный трофей в своей карьере. Среди российских теннисистов обладателем титула ранее становился только Николай Давыденко в 2009 году. Теперь Медведев является обладателем девяти титулов на турнирах АТР. Вспоминаем главные победы россиянина на международных кортах.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--101cf23988bca3870ba8" data-vnd="101cf23988bca3870ba8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=101cf23988bca3870ba8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый титул ATP

Трудно такое представить, но первый титул четвертая ракетка мира выиграл менее трех лет назад. В начале сезона-2018 Медведев победил на турнире ATP в Сиднее. Россиянин начал выступление с квалификации, но по ходу турнира разобрался со всеми соперниками. В финальном матче российский спортсмен в трех сетах победил представителя Австралии Алекса де Минора, обыграв его со счетом 1:6, 6:4, 7:5. Матч продолжался 2 часа 13 минут.

Полностью уступив первый сет, Медведев во второй партии впервые заработал брейк-пойнт, взял подачу соперника и сравнял счет в матче. В третьем сете россиянин повел 4:0, но позволил сопернику сравнять счет по геймам (5:5). Однако концовка осталась за Медведевым, который с первого же матчбола завершил игру в свою пользу.

Пятый титул в карьере и первый Masters

В августе 2019 года Медведеву покорился турнир в Цинциннати. В финале россиянин победил бельгийца Давида Гоффена со счетом 7:6 (7:3), 6:4, матч продолжался 1 час 41 минуту. Стоит отметить, что в полуфинальном матче был повержен сам Новак Джокович.

Медведев стал первым российским теннисистом, который победил на турнире в Цинциннати. Он также стал пятым россиянином, выигравшим любой Masters. Ранее подобного добивались Андрей Чесноков (дважды), Марат Сафин (пять), Николай Давыденко (три раза) и Карен Хачанов. Кроме того, Медведев стал самым молодым победителем турнира в Цинциннати с 2008 года, когда свой первый Masters завоевал 21-летний британец Энди Маррей.

Россиянин выиграл пятый титул в карьере и впервые стал чемпионом соревнований серии Masters, престижность которой уступает только турнирам Большого шлема и Итоговому турниру ATP.

Читайте также Россиянин Медведев обыграл Надаля и вышел в финал Итогового турнира ATP

Финал US Open против Надаля

В сентябре 2019 года Медведев впервые в карьере вышел в финал турнира серии Большого шлема, где ему противостоял великий Рафаэль Надаль. Несмотря на поражение в пяти сетах, россиянин показал классный теннис и заставил понервничать знаменитого испанца.

Первый сет финального матча прошел в упорной борьбе, но в решающий момент Надаль сделал необходимый брейк, во втором испанец победил быстрее и увереннее, вызвав ощущение, что следующий отрезок игры станет заключительным. Медведев проигрывал 1:3, но сумел переломить ход встречи и выиграть со счетом 7:5. В четвертом сете на игре Надаля сказалась усталость, Медведев же, наоборот, раскрепостился и понял, как эффективно противостоять сопернику.

Начало пятого сета осталось за россиянином, но потом успешную серию выдал Надаль. При счете 5:2 показалось, что он уже окончательно развернул ход матча в свою пользу. Но Медведев взял два гейма подряд — 5:4. В последнем гейме он отыграл два матчбола, но Надаль все же собрался и завоевал свой 19-й титул Большого шлема. Россиянин уступил со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Матч продолжался 4 часа 49 минут.

Финал St. Petersburg Open против Чорича

Победа над хорватом Борном Чоричем со счетом 6:3, 6:1 примечательна тем, что Медведев выиграл первый турнир в России. Произошло это в сентябре 2019 года на кортах Санкт-Петербурга.

Россиянин не отдал в четырех матчах ни одного сета, финал турнира в Петербурге стал для него пятым подряд в году. После игры Чорич признался, что, несмотря на положительную статистику личных встреч, в этот вечер он ничего не мог сделать с россиянином.

Медведев прервал 15-летнюю серию без побед россиян на St. Petersburg Open, где последний раз титул брал Михаил Южный.

Читайте также Символичная победа. Медведев выиграл последний Итоговый турнир ATP в Лондоне

Финал Итогового турнира ATP против Тима

Пока это без преувеличения главный матч в карьере Медведева. Россиянин со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 победил австрийца Доминика Тима, который является третьей ракеткой мира. Проиграв первый сет, Даниил сумел собраться на оставшуюся часть матча и переломил ход встречи.

На пути к финалу оба теннисиста обыграли серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля, занимающих первые две строчки рейтинга ATP. Медведев встречался с первой ракеткой мира Джоковичем на групповом этапе, а с Надалем — в полуфинале. Россиянин провел против Тима пять матчей — в трех победу праздновал австриец, в двух сильнее оказывался Медведев. Исход второго сета решился на тай-брейке, который лучше провел российский спортсмен. В решающем третьем сете Медведеву удалось взять подачу австрийца и вырвать волевую победу.

Для 24-летнего Медведева эта победа стала первой на Итоговом турнире, он второй раз принимал участие в соревновании. В прошлом году Даниил уступил во всех трех матчах и занял последнее, четвертое место в своей группе. В этом сезоне россиянин выиграл все три встречи своей группы, победив Джоковича, представителя Германии Александра Зверева и Диего Шварцмана из Аргентины.