Итоги 2020. На каком месте завершили год казахстанские теннисисты и сколько они заработали
У лидера более миллиона долларов призовых.
У лидера более миллиона долларов призовых.
Теннисный сезон подошел к концу. У Казахстана есть три представительницы в топ-100 женского разряда, а также два теннисиста в первой сотне мужского рейтинга. Корреспондент Vesti.kz подвел итоги выступлений казахстанских теннисистов в 2020 году и высчитал количество заработанных призовых.
Григорий Ломакин (22 года, № 830 в одиночке, № 367 в паре).
Уроженец Темиртау в этом году в основном играл на турнирах серии ITF. На соревнованиях под эгидой АТР Ломакин сыграл лишь раз, приняв участие на челленджере в
Тимур Хабибулин (25 лет, № 1082 в одиночке, № 332 в паре).
Тимур так же как и Ломакин, участвовал на турнирах ITF, а в марте сыграл на челленджере в столице Казахстана. К сожалению, Хабибулин проиграл в первом круге и одиночного, и парного разряда. За выступления в текущем году Тимур заработал 2 403 доллара призовых.
Гюзаль Айнитдинова (22 года, № 456 в одиночке, № 686 в паре).
На турнире уровня WTA Айнитдинова в этом году не играла. Зато выиграла одиночное соревнование уровня ITF в Тунисе, а еще два турнира под этой же эгидой в паре. На счету Гюзаль 7 555 долларов призовых.
Денис Евсеев (27 лет, № 378 в одиночке, № 312 в паре).
На счету Евсеева четыре проведенных турнира уровня АТР в одиночке (три челленджера и АТР 250 в Нур-Султане) и два в паре. Ничем примечательным Евсеев на этих выступлениях не отметился. Призовые за 2020 год — 9 966 долларов.
Александр Недовесов (33 года, № 329 в одиночке, № 130 в паре).
Опытный казахстанский теннисист в этом году выиграл три турнира серии челленджер в парном разряде. В одиночке такими успехами Недовесов, к сожалению, не отметился. Призовые — 14 715 долларов.
Тимофей Скатов (19 лет, № 440 в одиночке, № 1342 в паре).
Скатов завоевал три одиночных титула на турнирах уровня ITF. В паре особых успехов у перспективного казахстанца не было. Призовые за год — 15 868 долларов.
Андрей Голубев (33 года, № 762 в одиночке, № 88 в паре).
Анна Данилина (25 лет, № 280 в одиночке, № 135 в паре).
В этом сезоне Данилина провела несколько турниров WTA 125K, а также играла в квалификации крупных соревнований в Дубае (ОАЭ) и Дохе (Катар). В сентябре Анна дошла до четвертьфинала парного турнира серии WTA International в Стамбуле (Турция). Призовые за год — 46 030 долларов.
Дмитрий Попко (24 года, № 172 в одиночке, № 403 в паре).
Попко дважды дошел до полуфиналов на турнирах ATP Challenger. Также свои силы Дмитрий пробовал на домашнем турнире АТР 250 в
Зарина Дияс (27 лет, № 79 в одиночке, № 468 в паре).
Зарина провела далеко не самый лучший сезон. Самым ярким выступлением был турнир в Шэньчжэне (Китай) в январе, где Дияс дошла до четвертьфинала и проиграла
Михаил Кукушкин (32 года, № 89 в одиночке, № 76 в паре).
Третий круг на US Open и четвертьфинал на турнире в
Александр Бублик (23 года, № 50 в одиночке, № 90 в паре).
В актив Бублик себе в актив занес полуфинал в Марселе (Франция) и четвертьфинал на турнире в Гамбурге (Германия). 14 выигранных матчей в одиночном разряде и место в топ-50 по итогам 2020 года. Бублик завершает год в звании первой ракетки страны. Призовые — 623 356 долларов.
Юлия Путинцева (25 лет, № 28 в одиночке, № 186 в паре).
Ударной для Путинцевой получилась концовка сезона. Сначала она добралась до четвертьфинала на US Open, а следом дошла до аналогичной стадии на крупном турнире в Риме. Призовые — 797 941 доллар.
Елена Рыбакина (21 год, № 19 в одиночке, № 362 в паре).
Рыбакина в начале года выиграла турнир в Хобарте (Австралия). Также на счету Елены четыре выхода в финалы турниров WTA. По количеству призовых Рыбакина вошла в топ-13 лучших в женском теннисе, заработав 1 022 234 доллара призовых.
Суммарно лучшие казахстанские теннисисты заработали за этот год 3 500 653 доллара призовых.
Димаш Тулегенов .