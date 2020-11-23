Матыцин поздравил Даниила Медведева с победой на Итоговом турнире ATP

«Поздравляю Даниила Медведева с выдающейся победой на Итоговом турнире ATP, — сказал Матыцин. — Даниил в полной мере реализовал свой потенциал, выиграв все матчи турнира, в том числе одолев таких грандов мирового тенниса, как Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Победой в финале над Тимом Медведев поставил яркую точку в завершившемся сезоне у теннисистов. Уверен, это успешное выступление Даниила — только начало, и мы еще не раз станем свидетелями его побед на самых значимых мировых турнирах».