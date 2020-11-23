Матыцин поздравил Даниила Медведева с победой на Итоговом турнире ATP
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев победой на Итоговом турнире Ассоциации
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев победой на Итоговом турнире Ассоциации
В воскресенье Медведев в трех сетах победил австрийца Доминика Тима и впервые в карьере стал победителем Итогового турнира ATP.
«Поздравляю Даниила Медведева с выдающейся победой на Итоговом турнире ATP, — сказал Матыцин. — Даниил в полной мере реализовал свой потенциал, выиграв все матчи турнира, в том числе одолев таких грандов мирового тенниса, как Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Победой в финале над Тимом Медведев поставил яркую точку в завершившемся сезоне у теннисистов. Уверен, это успешное выступление Даниила — только начало, и мы еще не раз станем свидетелями его побед на самых значимых мировых турнирах».
«Здорово, что в Итоговом турнире ATP принимал участие еще один россиянин — Андрей Рублев. Сегодня в двадцатке лучших теннисистов мирового рейтинга находятся трое россиян — Медведев (4-е место), Рублев (8) и Карен Хачанов (20). Это говорит о высоких позициях российского тенниса. Желаю всем нашим теннисистам здоровья и новых больших побед в карьере», — добавил министр спорта.
24-летний Медведев является победителем девяти турниров АТР.