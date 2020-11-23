Сафин — о победе Медведева в Лондоне: Красавец, он дорос до такого успеха

— Слушайте, он давно шел к большой победе. Вот-вот он должен был выиграть или турнир «Большого шлема», или итоговый. На US Open-2020 его остановил Тим, сейчас Даня взял реванш у австрийца. Думаю, все закономерно. Красавец, он дорос до такого успеха.

— Что за вопрос? Конечно. Если человек занимает четвертое место в рейтинге ATP, успешно играет на турнирах «Большого шлема», выигрывает «Мастерсы»… Он же не четвертый в каком-нибудь общероссийском рейтинге. Поймите одну простую вещь: если теннисист не будет эволюционировать, то он никогда не выиграет итоговый. В мировом туре больше нет дебилов. Все стали большими профессионалами, относятся к своей физической форме с большим трепетом. Поэтому, если ты не будешь прибавлять, то довольно быстро вылетишь из топ-50, а потом и вообще пропадешь из рейтинга. Это не российский футбол, где можно держаться на плаву за счет паспорта.