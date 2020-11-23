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18:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сафин — о победе Медведева в Лондоне: Красавец, он дорос до такого успеха

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин рассказал «СЭ», что Даниил Медведев заслуженно выиграл итоговый турнир ATP.

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Источник: РИА "Новости"

— Евгений Кафельников сказал, что не ожидал победы Медведева на итоговом. Вы верили в нашего теннисиста?

— Слушайте, он давно шел к большой победе. Вот-вот он должен был выиграть или турнир «Большого шлема», или итоговый. На US Open-2020 его остановил Тим, сейчас Даня взял реванш у австрийца. Думаю, все закономерно. Красавец, он дорос до такого успеха.

— Медведев в 2020 году сильнее самого себя образца 2019-го?

— Что за вопрос? Конечно. Если человек занимает четвертое место в рейтинге ATP, успешно играет на турнирах «Большого шлема», выигрывает «Мастерсы»… Он же не четвертый в каком-нибудь общероссийском рейтинге. Поймите одну простую вещь: если теннисист не будет эволюционировать, то он никогда не выиграет итоговый. В мировом туре больше нет дебилов. Все стали большими профессионалами, относятся к своей физической форме с большим трепетом. Поэтому, если ты не будешь прибавлять, то довольно быстро вылетишь из топ-50, а потом и вообще пропадешь из рейтинга. Это не российский футбол, где можно держаться на плаву за счет паспорта.

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