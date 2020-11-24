Путин: Даниил Медведев с блеском прошел всю дистанцию Итогового турнира АТР

«Вы с блеском, на одном дыхании прошли всю дистанцию Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, в красивых и напряженных поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство и по-настоящему бойцовский характер, своей победой продолжили замечательные традиции отечественной теннисной школы», — говорится в телеграмме.