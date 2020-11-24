Путин: Даниил Медведев с блеском прошел всю дистанцию Итогового турнира АТР
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на Итоговом турнире Ассоциации
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на Итоговом турнире Ассоциации
«Вы с блеском, на одном дыхании прошли всю дистанцию Итогового турнира Ассоциации
Президент пожелал спортсмену новых достижений и всего наилучшего.
22 ноября Медведев в финале Итогового турнира АТР обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 и стал вторым россиянином, выигрывавшим турнир, после Николая Давыденко в 2009 году.
Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем девяти титулов АТР.