Теннисистка Кузнецова допустила завершение карьеры в скором будущем

Кузнецовой 35 лет. В текущем сезоне она приняла участие в семи турнирах.

«Я начинаю думать, что будет дальше, — сказала Кузнецова. — Сейчас я стараюсь нащупать почву, смотреть варианты, которые будут в будущем. Не исключаю ничего, но тренировать индивидуально я хотела бы меньше всего, руководить чем-то мне более интересно. Но какое-то время я хотела бы отдохнуть, выдохнуть, пожить без плотного графика».

«Я стремлюсь к тому, чтобы находить плюсы в возрасте. Это опыт, я всегда была максималисткой, сейчас я лучше знаю, как распределить нагрузку, сейчас я сама выбираю, что мне делать. Если правильная и грамотная подготовка, то я даже выносливее, чем раньше», — добавила она.