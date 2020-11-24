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20:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стало известно, сколько Даниил Медведев заработал в минувшем сезоне

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев попал в четверку лучших теннисистов мира по количеству призовых, заработанных в минувшем сезоне.

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Источник: AP 2020

Рейтинг, опубликованный на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), возглавил серб Новак Джокович, получивший 6,43 миллиона евро. Второе место занял австриец Доминик Тим (6,02), третье — испанец Рафаэль Надаль (3,86).

Лучшим среди россиян стал Медведев, заработавший 3,61 миллиона евро. В десятку также попал Андрей Рублев, у него шестое место с результатом в 2,16 миллиона. Тройку лучших россиян замкнул Карен Хачанов (1,29), ставший 12-м.

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