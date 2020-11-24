Стало известно, сколько Даниил Медведев заработал в минувшем сезоне
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев попал в четверку лучших теннисистов мира по количеству призовых, заработанных в минувшем сезоне.
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев попал в четверку лучших теннисистов мира по количеству призовых, заработанных в минувшем сезоне.
Рейтинг, опубликованный на сайте Ассоциации
Лучшим среди россиян стал Медведев, заработавший 3,61 миллиона евро. В десятку также попал Андрей Рублев, у него шестое место с результатом в 2,16 миллиона. Тройку лучших россиян замкнул Карен Хачанов (1,29), ставший 12-м.