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09:28 (мск), источник: Прессбол

Виктория Азаренко заработала больше Арины Соболенко в 2020 году

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко заняла четвертое место по призовым по итогам завершившегося сезона. Больше нее за этот год в ВТА-туре заработали лишь София Кенин, Наоми Осака и Ига Свентек.

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На девятом месте рейтинга еще одна белоруска — Арина Соболенко.

Помимо нашей страны, только США имеет двух представительниц в «горячей десятке».

Призовые за 2020 год. ВТА.

1. София Кенин (США) — $ 4 302 970.

2. Наоми Осака (Япония) — $ 3 352 755.

3. Ига Свентек (Польша) — $ 2 261 213.

4. Виктория Азаренко (Беларусь) — $ 1 991 783.

5. Гарбинье Мугуруса (Испания) — $ 1 942 072.

6. Симона Халеп (Румыния) — $ 1 937 890.

7. Петра Квитова (Чехия) — $ 1 505 967.

8. Дженнифер Брэйди (США) — $ 1 319 956.

9. Арина Соболенко (Беларусь) — $ 1 239 684.

10. Элис Мертенс (Бельгия) — $ 1 123 558.

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