Виктория Азаренко заработала больше Арины Соболенко в 2020 году

На девятом месте рейтинга еще одна белоруска — Арина Соболенко.
Помимо нашей страны, только США имеет двух представительниц в «горячей десятке».
Призовые за 2020 год. ВТА.
1. София Кенин (США) — $ 4 302 970.
2. Наоми Осака (Япония) — $ 3 352 755.
3. Ига Свентек (Польша) — $ 2 261 213.
4. Виктория Азаренко (Беларусь) — $ 1 991 783.
5. Гарбинье Мугуруса (Испания) — $ 1 942 072.
6. Симона Халеп (Румыния) — $ 1 937 890.
7. Петра Квитова (Чехия) — $ 1 505 967.
8. Дженнифер Брэйди (США) — $ 1 319 956.
9. Арина Соболенко (Беларусь) — $ 1 239 684.
10. Элис Мертенс (Бельгия) — $ 1 123 558.