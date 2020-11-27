СМИ: Кубок АТР 2021 года будет отменен

Турнир дебютировал в 2020 году. Он проводится среди национальных сборных и является подготовительным для первого турнира сезона серии Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Победителем Кубка АТР стала сборная Сербии, россияне выбыли в полуфинале.

Также отмечается, что на Открытом чемпионате Австралии игрокам будет разрешено тренироваться во время карантина после прилета в страну. Ранее некоторые игроки выразили несогласие с невозможностью тренироваться после прибытия в страну и планировали отказаться от участия в турнире.