Испанский теннисист дисквалифицирован на 8 лет за договорные матчи

Лопес Перес признан виновным в трех случаях нарушения правил Теннисной антикоррупционной программы в 2017 году. Еще два нарушения признаны недоказанными.

Лучшим результатом Лопеса Переса было 154-е место в рейтинге ATP и 135-е — в парном рейтинге. Он был временно отстранен от соревнований с 19 декабря 2019 года в связи с расследованием.