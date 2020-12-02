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13:51 (мск), источник: ТАСС

Организаторы подтвердили перенос Australian Open — 2021 на три недели

ТАСС, 2 декабря. Начало Australian Open 2021 года будет перенесено на три недели и запланировано на 8 февраля. Об этом сообщил глава Федерации тенниса Австралии, директор турнира Крэйг Тили, комментарий которого приводит австралийская газета Daily Telegraph.

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Ранее о возможности переноса сообщила французская газета L'Equipe. Изначально проведение было запланировано на период с 18 по 31 января.

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«Нам потребовалось время, но у нас появились отличные новости, — сказал Тили. — Похоже, что мы сможем начать Australian Open 8 февраля».

«Игрокам необходимо пройти двухнедельный карантин начиная с 15 января, но правительство штата Виктория согласилось пойти на уступки участникам турнира, — отметил директор турнира. — Несмотря на строгие ограничения, после прохождения карантина игроки смогут свободно перемещаться, самостоятельно выбрать место проживания, провести тренировочные игры и выступить на турнире на глазах у значительного числа зрителей впервые за много месяцев».

Australian Open традиционно является первым среди турниров серии Большого шлема в сезоне. В прошлом году в мужском одиночном разряде победу одержал серб Новак Джокович, в женском — американка София Кенин.

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