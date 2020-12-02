Организаторы подтвердили перенос Australian Open — 2021 на три недели

Ранее о возможности переноса сообщила французская газета L'Equipe. Изначально проведение было запланировано на период с 18 по 31 января.
«Нам потребовалось время, но у нас появились отличные новости, — сказал Тили. — Похоже, что мы сможем начать Australian Open 8 февраля».
«Игрокам необходимо пройти двухнедельный карантин начиная с 15 января, но правительство штата Виктория согласилось пойти на уступки участникам турнира, — отметил директор турнира. — Несмотря на строгие ограничения, после прохождения карантина игроки смогут свободно перемещаться, самостоятельно выбрать место проживания, провести тренировочные игры и выступить на турнире на глазах у значительного числа зрителей впервые за много месяцев».
Australian Open традиционно является первым среди турниров серии Большого шлема в сезоне. В прошлом году в мужском одиночном разряде победу одержал серб Новак Джокович, в женском — американка София Кенин.