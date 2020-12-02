Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Брюгге
Зенит
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Севилья
Челси
01
Футбол. Еврокубки
перерыв
Боруссия Д
Лацио
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ювентус
Динамо К
10
Футбол. Еврокубки
перерыв
Ференцварош
Барселона
03
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
ПСЖ
11
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Ренн
10
Футбол. Еврокубки
20:55
Истанбул Башакшехир
РБ Лейпциг
34
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Салават Юлаев
31
Все события
Фоторепортажи
18Легенды «Спартака» и «Динамо» почтили память Бескова
21Мир прощается с Диего Марадоной
22:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рублев претендует на одну из наград ATP по итогам года

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вошел в число претендентов на одну из наград Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам 2020 года, сообщается на сайте ATP.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Рублев, участник итогового турнира ATP в Лондоне, претендует на звание самого прогрессирующего теннисиста года. Его соперниками будут француз Уго Умбер, аргентинец Диего Шварцман и итальянец Янник Синнер.

На награду «Возвращение года» будет претендовать еще один россиянин Андрей Кузнецов, его конкурентами стали Кевин Андерсон из ЮАР, а также представители Канады Вашек Поспишил и Милош Раонич.

В номинации «Тренер года» представлены специалисты, работающие с Рублевым и первой ракеткой России Даниилом Медведевым — испанец Фернандо Висенте и француз Жиль Сервара. Кроме них, на награду претендует тренер Шварцмана аргентинец Хуан Игнасио Чела, тренер Синнера итальянец Риккардо Пьятти, а также чилиец Николас Массу, работающий с австрийским теннисистом Домиником Тимом.

Претенденты на награду лучшему теннисисту года пока не объявлены.

 Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Дзюба описал тренера сборной России одним словом
Неужели это случилось! Россия, наконец, победила в еврокубках
Гончаренко пропустит матч с «Химками» из-за дисквалификации
СМИ: Месси оштрафован за показ футболки в память о Марадоне
Бабиков выступит в спринте на Кубке мира
Как русский пилот будет обыгрывать сына великого Шумахера
«Ман Юнайтед» принимает «ПСЖ» в Лиге чемпионов (трансляция)
«Ювентус» играет с киевским «Динамо» (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь