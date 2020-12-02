Рублев претендует на одну из наград ATP по итогам года

Рублев, участник итогового турнира ATP в Лондоне, претендует на звание самого прогрессирующего теннисиста года. Его соперниками будут француз Уго Умбер, аргентинец Диего Шварцман и итальянец Янник Синнер.

На награду «Возвращение года» будет претендовать еще один россиянин Андрей Кузнецов, его конкурентами стали Кевин Андерсон из ЮАР, а также представители Канады Вашек Поспишил и Милош Раонич.

В номинации «Тренер года» представлены специалисты, работающие с Рублевым и первой ракеткой России Даниилом Медведевым — испанец Фернандо Висенте и француз Жиль Сервара. Кроме них, на награду претендует тренер Шварцмана аргентинец Хуан Игнасио Чела, тренер Синнера итальянец Риккардо Пьятти, а также чилиец Николас Массу, работающий с австрийским теннисистом Домиником Тимом.