Рублев претендует на одну из наград ATP по итогам года
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вошел в число претендентов на одну из наград Ассоциации
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вошел в число претендентов на одну из наград Ассоциации
Рублев, участник итогового турнира ATP в Лондоне, претендует на звание самого прогрессирующего теннисиста года. Его соперниками будут француз Уго Умбер, аргентинец Диего Шварцман и итальянец Янник Синнер.
На награду «Возвращение года» будет претендовать еще один россиянин Андрей Кузнецов, его конкурентами стали Кевин Андерсон из ЮАР, а также представители Канады Вашек Поспишил и Милош Раонич.
В номинации «Тренер года» представлены специалисты, работающие с Рублевым и первой ракеткой России Даниилом Медведевым — испанец Фернандо Висенте и француз Жиль Сервара. Кроме них, на награду претендует тренер Шварцмана аргентинец Хуан Игнасио Чела, тренер Синнера итальянец Риккардо Пьятти, а также чилиец Николас Массу, работающий с австрийским теннисистом Домиником Тимом.
Претенденты на награду лучшему теннисисту года пока не объявлены.