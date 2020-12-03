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3 декабря, источник: БЕЛТА

Азаренко и Соболенко номинированы на титул лучшей теннисистки года

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала список шести претенденток на звание лучшей теннисистки 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В их числе две представительницы Беларуси — десятая ракетка планеты Арина Соболенко и Виктория Азаренко, занимающая 13-е место в мировом рейтинге.

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В прошедшем сезоне Арина Соболенко стала победительницей трех турниров под эгидой WTA в одиночном разряде (Доха, Острава, Линц), а вместе с бельгийкой Элизе Мертенс выиграла соревнования в парном разряде в Остраве. Виктория Азаренко победила турнире в Нью-Йорке, а также добиралась до финала на US Open и соревнованиях в Остраве.

Кроме белорусок на титул лучшей теннисистки года претендуют София Кенин (США), Наоми Осака (Япония), Ига Свентек (Польша) и Симона Халеп (Румыния).

Виктория Азаренко также претендует на приз «Камбэк года», где ее конкурентками являются Цветана Пиронкова (Болгария), Лаура Зигемунд (Германия) и Патриция Мария Циг (Румыния).

Результаты голосования журналистов будут объявлены на следующей неделе.

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