Хачанов начнет подготовку к сезону на следующей неделе

В конце ноября 24-летний Хачанов сообщил, что он и члены его семьи получили положительные результаты теста на COVID-19 в Дубае.

«Осталось ещё пару дней и наш карантин закончится. Я и моя семья чувствуем себя хорошо. С понедельника буду возвращаться потихоньку к работе и начинать готовиться к сезону. Спасибо всем за ваши сообщения и поддержку на протяжении этих двух недель», — написал Хачанов на своей странице в Instagram.