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13:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов начнет подготовку к сезону на следующей неделе

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов, который ранее сдал положительный тест на коронавирус, планирует начать подготовку к новому сезону на следующей неделе.

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Источник: Спорт РИА Новости

В конце ноября 24-летний Хачанов сообщил, что он и члены его семьи получили положительные результаты теста на COVID-19 в Дубае.

«Осталось ещё пару дней и наш карантин закончится. Я и моя семья чувствуем себя хорошо. С понедельника буду возвращаться потихоньку к работе и начинать готовиться к сезону. Спасибо всем за ваши сообщения и поддержку на протяжении этих двух недель», — написал Хачанов на своей странице в Instagram.

Хачанов занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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