WTA признала матч с участием казахстанки Рыбакиной лучшим в 2020 году

Финальный матч турнира в Дубае (ОАЭ) между румынкой Симоной Халеп и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной признан лучшим в 2020 году по версии Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на сайте организации.

Встреча состоялась 22 февраля и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Халеп, для которой этот титул стал 20-м в карьере.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/R5ys04dJWow" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.