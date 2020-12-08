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8 декабря, источник: Vesti.kz

WTA признала матч с участием казахстанки Рыбакиной лучшим в 2020 году

Елена дошла до финала.

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Источник: AP 2020

Финальный матч турнира в Дубае (ОАЭ) между румынкой Симоной Халеп и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной признан лучшим в 2020 году по версии Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на сайте организации.

Встреча состоялась 22 февраля и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Халеп, для которой этот титул стал 20-м в карьере.

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Также в число номинантов вошли матч американок Винус и Серены Уильямс на турнире в Лексингтоне (США), встреча Арины Соболенко (Беларусь) и американки Кори Гауфф в Остраве (Чехия) и поединок японки Наоми Осаки и эстонки Анетт Контавейт на турнире в Нью-Йорке.

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