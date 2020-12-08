«Мирке и детям нравится Япония». Федерер признался, что рад переносу Олимпиады на год

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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер признался, что одной из его целей на новый сезон является участие в Олимпийских играх в Токио. Ведь золото в одиночном разряде на Играх — это, пожалуй, единственная награда, которой не хватает в коллекции знаменитого швейцарского теннисиста. Но есть у Федерера помимо профессиональных ещё и личные мотивы.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b70e0365974f90863ffe" data-vnd="b70e0365974f90863ffe" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b70e0365974f90863ffe" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Во время одного из стримов, который Роджер провёл с японским теннисистом Кеем Нисикори, швейцарец рассказал о своих планах на следующий год. Как оказалось, они напрямую связаны с Олимпиадой в Токио. По признанию Федерера, он рад, что Игры перенесли на год, ведь в 2020-м он не смог бы участвовать в этих соревнованиях из-за травмы колена и двух операций. Зато теперь Роджер надеется быть в полной боевой готовности к лету: «Большой план на следующий год, который я составил, включает и Олимпийские игры. Для меня это очень важный турнир. Может быть, это эгоистично, но для меня оказалось неплохо, что Олимпиаду перенесли на год из-за пандемии. Ведь у меня в этом сезоне были проблемы из-за травм. Будем надеяться на лучшее, что Олимпийские игры в Токио состоятся».

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За всю карьеру Федерер выступал на турнире ATP в Токио только один раз, увёз оттуда победный трофей и до сих пор вспоминает о том успехе: «Олимпиада в Токио будет одной из моих главных целей. Я очень надеюсь, что смогу вернуться в Японию для участия в Олимпиаде. Я помню, как выиграл в Токио в 2006 году на стадионе “Ариаке”. Теперь это будет олимпийский стадион». С Японией у Федерера связано много важных моментов. Прежде всего это его новый экипировочный спонсор — японская фирма Uniqlo, с которой Роджер заключил многолетний контракт как раз в период активной подготовки к Олимпиаде в Токио. Причём, по некоторым данным, фирма договорилась выплатить ему за весь срок $ 300 млн вне зависимости от того, будет Роджер играть или нет. Кстати, Нисикори тоже один из важных амбассадоров этой японской компании.

Год назад Роджер вместе с семьёй — женой Миркой и четырьмя детьми — посетил Японию в рамках своих обязательств перед спонсорами. По словам Федерера, эта поездка до сих пор будоражит умы членов его многочисленной семьи. Видимо, в Страну восходящего солнца хочет вернуться не только сам теннисист, но и его домочадцы: «Мирке и детям нравится Япония. Я думаю, что Мирке понравилась и сама страна, и культура. А мои дети до сих пор очень много говорят о Японии с тех пор, как мы посетили эту страну в прошлом году. Я просто поражён тем, как опыт, который они получили в Японии, смог положительно повлиять на них».

Роджер Федерер — опытный олимпиец. Он принял участие в четырёх Играх — в Сиднее, Афинах, Пекине и Лондоне. В Рио он не смог поехать из-за травмы. На двух Олимпиадах — в 2004 и 2008 годах — Федерер был знаменосцем сборной Швейцарии на параде открытия игр. Лучшими результатами Роджера на Олимпиаде было золото в парном разряде в Пекине-2008 и серебро в одиночке в Лондоне-2012.

Из всех самых престижных наград и трофеев, которые можно завоевать в теннисе, Федереру не хватает в коллекции только олимпийского золота в одиночном разряде.

Помимо желания завоевать заветное золото Олимпиады в одиночке у Федерера есть ещё и личный мотив для участия в Играх. Именно на Олимпиаде в Сиднее 20 лет назад у Роджера и его будущей жены завязались романтические отношения. Там, на берегу залива Хоумбуш, под олимпийскими кольцами в последний день Игр Федерер впервые поцеловал Мирку.

Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии была перенесена на год. Сейчас олимпийский теннисный турнир-2021 планируется провести с 24 июля по 1 августа.