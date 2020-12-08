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22:00 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завоевала титул «Возвращение года»

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко стала обладательницей награды «Возвращение года» Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В этой номинации 31-летняя белоруска обошла Цветану Пиронкову (Болгария), Лауру Зигемунд (Германия) и Патрицию Марию Циг (Румыния). В текущем году экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко, занимающая сейчас 13-е место в мировом рейтинге, победила на турнире в Нью-Йорке, а также добиралась до финала на US Open и соревнованиях в Остраве.

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Кроме того, Виктория Азаренко и еще одна белоруска — десятый номер мирового рейтинга Арина Соболенко — были в списке претенденток на звание лучшей теннисистки планеты. В результате голосования представителей мировых СМИ этот титул достался 22-летней представительнице США Софии Кенин. В этом году она впервые в карьере стала победительницей турнира серии «Большого шлема», выиграв открытый чемпионат Австралии, а также играла в финале «Ролан Гаррос».

В номинации «Прогресс года» победила 19-летняя польская теннисистка Ига Свентек.

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