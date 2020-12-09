Теннисный турнир St. Petersburg Open лишится категории ATP 500 в следующем году
МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Турнир Ассоциации
МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Турнир Ассоциации
Ранее генеральный директор турнира в
«Решение о предоставлении петербургскому турниру категории ATP 500 было вынесено исключительно на 2020 год», — заявили ТАСС в организации.
Категория ATP 500 подразумевает получение победителем 500 рейтинговых очков, ранее у турнира была категория ATP 250 (победитель получал 250 очков). Серия АТР 500 является третьей в списке самых престижных, выше нее находятся серии Большого шлема (2 000 очков победителю) и «Мастерс» (1 000 очков).
Победителем турнира в