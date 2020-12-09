Теннисный турнир St. Petersburg Open лишится категории ATP 500 в следующем году

МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге лишится категории ATP 500 в следующем году, он вернется в статус ATP 250. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ATP.