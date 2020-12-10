Худший показатель в туре, или чем отметился первая ракетка Казахстана Бублик в 2020 году

В этом году Бублик провел 30 матчей на турнирах серий АТР, ITF и Grand Slam, выиграв 14 из них. Лучшим результатом для 23-летнего казахстанца стал выход в полуфинал на турнире в Марселе (Франция), который прошел в феврале. Всего Бублик сыграл на 13 соревнованиях под эгидой ATP, принял участие во всех трех Больших Шлемах в году (Уимблдон в 2020 году не проводился из-за коронавируса), а также выиграл оба матча в рамках Кубка Дэвиса.

По итогам года Александр стал лидером мирового тура по количеству допущенных двойных ошибок за матч. В среднем Бублик ошибается при подаче 7,1 раза за игру. Топ-5 «счастливчиков» АТР-тура по этому показателю выглядит следующим образом:

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1. Александр Бублик (Казахстан) — 7,1

2. Бенау Пэр (Франция) — 6,8

3. Александр Зверев (Германия) — 5,9

4. Николоз Басилашвили (Грузия) — 5,6

5. Денис Шаповалов (Канада) — 4,9.

Из положительных результатов можно отметить умение Бублика подавать навылет. По среднему количеству эйсов за матч Бублик занял седьмое место — 12,9. Если же брать в учет только турниры на грунтовом покрытии, то там Александр был удостоен второй строчки:

1. Рейлли Опелка (США) — 13,2

2. Александр Бублик (Казахстан) — 12,3

3. Ник Кирьос (Австралия) — 11,7

4−5. Джон Изнер (США) — 10

4−5. Милош Раонич (Канада) — 10.