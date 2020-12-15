Алжирский теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи

Санкция вступила в силу с 11 декабря, спортсмену запрещается играть или принимать другое участие в любых теннисных соревнованиях. Сообщается, что Ихлеф нарушил десять правил программы борьбы с коррупцией в теннисе.

23-летнего Ихлефа признали виновным в том, что он четыре раза участвовал в договорных матчах, дважды привлекал к участию в них других игроков, трижды не сообщал о предложениях сдать матч. Также он отказывался от сотрудничества со следствием.