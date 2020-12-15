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15 декабря, источник: ТАСС

Алжирский теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи

ТАСС, 15 декабря. Алжирский теннисист Аймен Ихлеф получил пожизненную дисквалификацию и штраф в размере $100 тыс. за организацию договорных матчей. Об этом сообщает пресс-служба Подразделения профессиональной этики в теннисе (TIU).

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Санкция вступила в силу с 11 декабря, спортсмену запрещается играть или принимать другое участие в любых теннисных соревнованиях. Сообщается, что Ихлеф нарушил десять правил программы борьбы с коррупцией в теннисе.

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23-летнего Ихлефа признали виновным в том, что он четыре раза участвовал в договорных матчах, дважды привлекал к участию в них других игроков, трижды не сообщал о предложениях сдать матч. Также он отказывался от сотрудничества со следствием.

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