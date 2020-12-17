Australian Open — 2021 стартует 8 февраля

Турнир пройдет в Мельбурне. Квалификационный этап состоится с 10 по 13 января в Дохе. С 1 по 5 февраля в Мельбурне пройдет Кубок ATP, который проводится среди национальных сборных и является подготовительным для Australian Open. Ранее газета The Age сообщила, что турнир будет отменен.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--44955a6ddf01257e1661" data-vnd="44955a6ddf01257e1661" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=44955a6ddf01257e1661" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Мужской теннисный сезон стартует 5 января турнирами под эгидой ATP Delray Beach Open в США и Antalya Open в Турции. С 31 января по 6 февраля в Мельбурне пройдет еще два турнира ATP.