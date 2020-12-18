Сборная России примет участие в ATP Cup. Медведев будет выбирать состав и тренера

«Наша сборная будет выступать в ATP Cup, там же есть контрактные обязательства. Первая ракетка страны будет выбирать состав, в нашем случае — Даниил Медведев.
Это не турнир сборных, хоть они и считаются таковыми, но федерация к этому турниру не имеет отношения. ATP Cup — шоу за счет больших денег и за счет того, что выбор состава лежит на спортсменах. Подобный турнир был в Дюссельдорфе, но он «умер», и ему на смену пришло вот такое соревнование. У этого турнира будет хорошая смотрибельность.
Также капитаном команды будет выбираться тренер. У Медведева любимый игрок был Сафин, скорее всего, его он и выберет. Это хорошо для пиара, Марат у нас харизматичная личность, — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
Первым победителем ATP Cup в начале 2020 года стала сборная Сербии, которая в финале обыграла команду Испании со счетом 2:1. Сборная России уступила будущим чемпионам в полуфинале турнира.