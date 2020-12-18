Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Тамбов
Урал
Футбол. Зарубежный
22:30
Унион Б
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Уэска
Футбол. Зарубежный
17.12
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед
23
Футбол. Зарубежный
17.12
Рома
Торино
31
Футбол. Зарубежный
17.12
Астон Вилла
Бернли
00
Все события
Фоторепортажи
17«Краснодар» не встал на колени перед «Челси» в Англии
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
10:55 (мск), источник: Sport24

Сборная России примет участие в ATP Cup. Медведев будет выбирать состав и тренера

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подтвердил участие сборной страны в международном командном турнире ATP Cup, который пройдет с 1 по 5 февраля в Мельбурне.

Наверх
Источник: Sport24

«Наша сборная будет выступать в ATP Cup, там же есть контрактные обязательства. Первая ракетка страны будет выбирать состав, в нашем случае — Даниил Медведев.

Это не турнир сборных, хоть они и считаются таковыми, но федерация к этому турниру не имеет отношения. ATP Cup — шоу за счет больших денег и за счет того, что выбор состава лежит на спортсменах. Подобный турнир был в Дюссельдорфе, но он «умер», и ему на смену пришло вот такое соревнование. У этого турнира будет хорошая смотрибельность.

Также капитаном команды будет выбираться тренер. У Медведева любимый игрок был Сафин, скорее всего, его он и выберет. Это хорошо для пиара, Марат у нас харизматичная личность, — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Первым победителем ATP Cup в начале 2020 года стала сборная Сербии, которая в финале обыграла команду Испании со счетом 2:1. Сборная России уступила будущим чемпионам в полуфинале турнира.

 «Все решил секс». Ягудин — о знакомстве с будущей женой
«Клянусь, я даже не подумала!» Девушка русского хоккеиста набила под грудью тату с цитатой чернокожего рэпера
Победа или компромисс? В России спорят по поводу вердикта CAS
Хет-трик Чалова помог ЦСКА обыграть «Ростов» в чемпионате России
Дебютный гол Ибрагимовича в MLS признан лучшим в истории лиги
Британцы ставят Хабиба в один ряд с великими спортсменами СССР
Третьяк обязан выйти из совета ИИХФ и не сможет посещать ЧМ и ОИ
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над худшей командой АПЛ
Россия не сможет принять матчи ЧМ-2021 по хоккею
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь