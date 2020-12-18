Сборная России примет участие в ATP Cup. Медведев будет выбирать состав и тренера

Это не турнир сборных, хоть они и считаются таковыми, но федерация к этому турниру не имеет отношения. ATP Cup — шоу за счет больших денег и за счет того, что выбор состава лежит на спортсменах. Подобный турнир был в Дюссельдорфе, но он «умер», и ему на смену пришло вот такое соревнование. У этого турнира будет хорошая смотрибельность.